El cantante Bad Bunny colabora con Austin Butler en el drama de suspenso de Aronofsky

El popular artista latino Bad Bunny (30), conocido como Benito Antonio Martínez Ocasio, está generando revuelo en Hollywood. El músico y rapero puertorriqueño ha asegurado un papel junto a Austin Butler ("Elvis") y Zoe Kravitz ("Batman") en el próximo thriller "Snatch and Run", según fuentes de noticias de entretenimiento estadounidenses. El director Darren Aronofsky ("La ballena blanca", " Cisne negro") liderará el proyecto.

El estudio Sony Pictures respalda la película, basada en una novela del autor estadounidense Charles Huston. La trama gira en torno a un jugador de béisbol retirado (Butler) que, sin saberlo, se ve envuelto en el mundo criminal de Nueva York en la década de 1990 y debe luchar por sobrevivir. De momento, los detalles sobre el personaje de Bad Bunny están bajo secreto.

El artista ganador de un Grammy ("Un verano sin ti"), que hizo su debut actoral con un papel de apoyo en la serie de Netflix "Narcos: México", más tarde protagonizó junto a Brad Pitt en la comedia de acción de 2022 "El tren de las 3:10", seguida de "Cassandro" con Gael García Bernal.

Aronofsky es conocido por películas como "Requiem for a Dream" (2000), "The Wrestler" (2008), "Black Swan" (2010), "Noah" (2014) y "Mother!" (2017). El año pasado, Brendan Fraser ganó el premio Óscar al mejor actor por su papel protagonista en la drama de Aronofsky "The Whale".

La fama de Bad Bunny en Hollywood continúa creciendo con su participación en la muy esperada película "Snatch and Run", que se rodará en Hollywood. Después de su éxito en producciones mexicanas e internacionales, este papel representa otro paso importante en su carrera en Hollywood.

