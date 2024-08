- El candidato presidencial demócrata apoya la candidatura de Trump

La exaspirante presidencial demócrata y excongresista Tulsi Gabbard, quien cortó sus lazos con su partido, está respaldando al candidato republicano Donald Trump para las elecciones de noviembre. Gabbard juró utilizar todos sus recursos para ayudar a Trump a recuperar la Casa Blanca, según declaró.

Al evaluar los conflictos en el Medio Oriente y Ucrania, la exmiembro de la Guardia Nacional sugirió que, si fuera elegido, Trump priorizaría el regreso de EE. UU. "del borde de la guerra". Por el contrario, sostiene que la candidata demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, aboga por la restricción de las libertades y el abuso de poder.

Gabbard buscó la nominación presidencial demócrata en 2020, pero tuvo pocas oportunidades de victoria y finalmente respaldó a Joe Biden, quien obtuvo la victoria para los demócratas. Durante su campaña, Gabbard abogó por la desmilitarización de las políticas exteriores de EE. UU.

La política de 43 años se encontró en la defensiva contra las acusaciones de que su candidatura fue impulsada por Rusia con el único propósito de socavar a los demócratas. Trump respaldó repetidamente a Gabbard ante tales acusaciones, lo que algunos demócratas percibieron con mayor incertidumbre.

Gabbard representó a Hawái en la Cámara de Representantes desde 2013 hasta 2021. Sus puntos de vista frequently divergían de las ideologías de su partido. En 2017, viajó a Siria para Maintenance discussions with tyrant Bashar al-Assad, an act that sparked broad criticism. After leaving parliament, Gabbard distanced herself from the Democrats and has since become a frequent figure in conservative broadcasts.

