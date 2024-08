- El candidato a vicepresidente Tim Walz todavía tiene parientes en Kuppenheim.

El recién nombrado candidato a vicepresidente de EE. UU., Tim Walz, tiene ascendencia alemana. Su tatarabuelo procedía de la ciudad de Baden de Kuppenheim, según informó el "Badische Neueste Nachrichten" de Karlsruhe. El antepasado del vicepresidente de Kamala Harris se llamaba Sebastian Walz, hijo de un zapatero, nacido el 11 de mayo de 1843 en Kuppenheim, que en ese momento formaba parte del Gran Ducado de Baden.

En 1867, emigró a EE. UU., donde falleció a los 71 años en Lawrence, Nebraska, según el periódico. Su hijo John Friedrich Walz se casó en 1898, de cuyo matrimonio nació Raymond A. Walz. Este Raymond es el padre del granjero James Frederick Walz. El actual candidato a vicepresidente nació el 6 de abril de 1964 en West Point, Nebraska, como hijo de James Frederick Walz.

Los parientes de Tim Walz aún viven en la zona

"La línea masculina directa de Tim Walz se puede rastrear hasta Kuppenheim bastante atrás", dijo el alcalde de la ciudad de Baden, Karsten Mußler (Votantes Libres), al periódico. El político estadounidense probablemente aún tenga parientes en la ciudad al borde del Bosque Negro del Norte: según informó el alcalde al periódico, otros antepasados de Walz procedían de varias familias locales. "Tim Walz tendría numerosos antepasados comunes con los actuales Kuppenheimers".

Walz no sería el primer hombre con raíces alemanas en la Casa Blanca: los antepasados del candidato republicano y ex presidente Donald Trump proceden de Kallstadt en la Pfalz.

La candidata presidencial demócrata de EE. UU. Kamala Harris recently chose the Governor of Minnesota, Tim Walz, as her Vice. El de 60 años es considerado un político que, con su lenguaje sencillo, llega a votantes sin educación universitaria, pero al mismo tiempo representa posiciones liberales. El antiguo miembro de la Guardia Nacional, maestro y entrenador de fútbol luchó por el acceso al aborto y las comidas escolares gratuitas para los niños. También aboga por una revisión más estricta de los compradores de armas.

El candidato a vicepresidente Tim Walz comparte lazos ancestrales con la ciudad de Baden de Kuppenheim, como señaló el alcalde Karsten Mußler. Resulta interesante que el alcalde mencionara que Walz podría tener aún parientes viviendo en la zona, potencialmente compartiendo antepasados comunes con los actuales Kuppenheimers.

Lea también: