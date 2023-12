El cáncer truncó el trabajo soñado de Stiliyan Petrov; ahora quiere ayudar a las estrellas del fútbol a planificar su futuro.

Y cuando una carrera llega a su inevitable fin, muchos jugadores se ven obligados a reinventarse.

Por eso el ex internacional búlgaro Stiliyan Petrov, junto con otros ex profesionales, como Gaizka Mendieta, Emile Heskey y Michael Johnson, creó Player 4 Player, una organización que trabaja con jugadores para ayudarles a tomar decisiones informadas sobre su futuro.

Petrov, ex capitán del Aston Villa, habla con incredulidad a CNN Sport de jugadores que preguntaban cuándo sería el próximo día de paga.

"Solía tener compañeros de equipo que me hablaban antes de cobrar y mi pregunta era: 'Ganas una gran cantidad de dinero cada mes, cada semana...'. ¿Por qué necesitas saber cuándo cobras?'".

"Dicen: 'Oh, todo lo que recibo, lo apunto. Tengo una hipoteca, pagos, coche, tengo a mi novia'. Así que al final de la conversación, me dije: ¿Qué estás ahorrando realmente?".

Petrov dice que su propia educación financiera vino de compañeros de equipo y amigos. Dice que hay jugadores que, a pesar de ganar "cantidades increíbles de dinero", ahora tienen que "ir a mendigar trabajo".

Según Petrov, cuando él era jugador, los asesores financieros "entraban y salían del campo de entrenamiento".

Había "mucha gente que prometía mucho, pero nunca cumplía", dice.

Pero cuando se es joven y se gana mucho dinero, a veces es difícil detectar posibles malas inversiones.

"Hay que ser muy, muy cauteloso y a una edad muy temprana", advierte Simon Barker, Director Ejecutivo Adjunto de la Asociación de Futbolistas y ex jugador del Queens Park Rangers en la Premier League.

"A veces, en la vida, tienes que experimentar problemas para entender y aprender de verdad. Y, por desgracia, eso es lo que ocurre en la vida", añade Barker.

Desafortunadas vueltas del destino

A principios de 2012, justo cuando negociaba un nuevo contrato con el Aston Villa, a Petrov le diagnosticaron leucemia aguda y su carrera se vio truncada inesperadamente.

Aunque estaba económicamente seguro, Petrov no estaba psicológicamente preparado para aceptar el final de su carrera.

"Todo desapareció", dijo al hablar de su enfermedad. "No estaba listo, no estaba preparado. Físicamente, mentalmente es muy duro... No tuve tiempo de asentarme, de pensar en lo que voy a ser después. Sólo tenía que luchar por mi vida, así que para mí se hizo aún más difícil".

Petrov se sometió a dos rondas de intenso tratamiento de quimioterapia durante tres años, lo que le pasó factura.

No estaba en condiciones de volver a trabajar, no estaba en condiciones de estudiar... de hacer ningún tipo de actividad enérgica porque no estaba lo bastante en forma".

"Tuve que tomarme unos seis o siete años para asegurarme de que iba a volver a ser ... quien quería ser, lo que quería conseguir".

Según Petrov, cuando los jugadores disfrutan jugando y están en el punto de mira, a menudo ignoran las señales de que sus carreras están llegando a su fin.

"Tenemos el ego, todo el mundo habla de nosotros. Tenemos la atención, todo el mundo nos empuja, tenemos la adrenalina, tenemos un propósito", afirma Petrov.

Según las estadísticas del sindicato mundial de futbolistas FIFPro, el 72% de los futbolistas profesionales no tiene estudios superiores al bachillerato y sólo el 14% ha completado la formación profesional. Sólo el 12% tiene un título universitario.

En un deporte en el que la duración media de los contratos es de sólo 22 ó 23 meses, los defensores de este deporte afirman que los futbolistas deberían pensar más en lo que pueden hacer fuera del juego.

Hay oportunidades que explorar una vez finalizada la carrera de un jugador, afirma Petrov.

"Tenemos grandes aptitudes transferibles que muchas otras industrias están buscando en ex deportistas para que formen parte de ellas: con su liderazgo, comunicación, deseo, ética del trabajo. Esto es algo en lo que muchos jugadores no piensan", afirma Petrov.

La organización benéfica de la PFA proporcionó financiación para la educación superior a 1.397 personas en el año natural 2019-20, a menudo en forma de becas y subvenciones para ayudar a formar a profesionales más jóvenes para más adelante en su carrera.

La retirada del fútbol para Barker fue casi perfecta, ya que pasó a trabajar en la PFA, donde ha estado desde entonces. Su trabajo incluye hablar con los jugadores actuales sobre el reciclaje para una segunda carrera.

"La transición es un gran problema, sobre todo en los dos primeros años", afirma. "Y los que parecen hacer mejor la transición a una segunda carrera son los que se han colocado en una posición en la que están preparados para ello, por lo que han hecho cursos".

Las carreras futbolísticas son cortas: entre 10 y 15 años si eres uno de los afortunados. El sueño de infancia de Petrov era convertirse en futbolista al más alto nivel, pero aún anhela más.

"Quería aprender", afirma desafiante. "Quería darme la oportunidad de ser alguien, de ser algo en algún momento".

