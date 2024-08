El campeón olímpico Telgenkamp busca el oro del hockey

Holanda vence a Alemania en una final de hockey emocionante en París. Sin embargo, después solo se habla de un deportista que pierde los estribos. Surgieron discusiones acaloradas y más tarde se arrepintió de su comportamiento.

El jugador de hockey nacional de Holanda, Duco Telgenkamp, se arrepiente de su arrebato después de ganar la Olimpiada contra Alemania. "No debería haber hecho eso, simplemente fueron las emociones", dijo el de 22 años. "No fue inteligente de mi parte volver al portero. Quiero decir, ganamos y luego no debería haberme dejado llevar así".

Después de la final, Telgenkamp se paró frente al portero alemán Jean-Paul Danneberg y se llevó el dedo a los labios. Luego tocó el casco del portero. En respuesta, el delantero alemán Niklas Wellen corrió hacia la celebración neerlandesa para enfrentar a Telgenkamp, lo que llevó a discusiones acaloradas.

También hubo críticas del entrenador nacional neerlandés Jeroen Delmee. "Las emociones son parte del juego, pero aún necesita acostumbrarse a algunas reglas del hockey internacional, aún es muy joven", dijo Delmee: "Nunca debes tocar a otro jugador, desafortunadamente, las emociones lo superaron". Según el entrenador, las declaraciones de Danneberg en los medios fueron el desencadenante del error de Telgenkamp.

"Eso quedará"

Telgenkamp confirmó esto: "Me molestó personalmente que Danneberg dijera que teníamos miedo de ellos". Literalmente, el portero alemán había dicho antes de la final: "Entramos con un pecho muy ancho, porque creo que los neerlandeses tienen miedo de nosotros". Después de la final, Danneberg también condenó la acción de Telgenkamp. "Parece que se han disparado varias mechas. Mis sinceras condolencias por tal comportamiento poco deportivo", dijo el de 21 años: "Lo abuchearon cuando recibió la medalla. No hay mayor vergüenza que esa".

"Lo encuentro un poco cuestionable. Si ganas el oro, te irías con tus chicos a celebrar", dijo Tom Grambusch. "Hubo algunos comentarios antes que no fueron malos, son parte de eso. Que se haya exacerbado así es desafortunado". Los alemanes no parecen interesados en una conversación aclaratoria con los neerlandeses: "Eso quedará".

El entrenador jefe André Henning, sin embargo, no cree que la disputa acalorada después de la final olímpica dramática dañe permanentemente la relación entre los equipos nacionales de hockey de Alemania y los Países Bajos: "También podremos dejar eso atrás y perdonar a los neerlandeses. También los felicitamos".

A pesar de la discusión acalorada, Duco Telgenkamp y el equipo de hockey de los Países Bajos aún celebran su 'oro de hockey' ganado de duro trabajo en las Olimpiadas. Sin embargo, la discusión sobre el incidente entre Telgenkamp y el portero alemán Jean-Paul Danneberg continúa, con Telgenkamp reconociendo el impacto de los comentarios de Danneberg antes del partido.

