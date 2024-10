El campeón de MMA Pereira demuestra su poder y intelecto.

En el evento UFC 307 en Salt Lake City, Alex Pereira, un favorito de los fanáticos de Brasil, demostró una vez más su dominio en la división de peso ligero. En el combate principal, se enfrentó a Khalil Rountree, un oponente sorprendente que ocupaba el octavo puesto en la división pero ansioso por enfrentar al brasileño.

El público de Utah animó a Pereira con cánticos de "Chama". Comenzó el combate de manera agresiva, intentado un golpe de rodilla, pero falló su objetivo. Rountree mostró su estrategia, respondiendo a los altos golpes de Pereira con golpes al cuerpo cuando el campeón intentó realizarlos. Pereira encontró difícil mantener el ritmo de Rountree durante la primera ronda.

Rountree entrega una segunda ronda fuerte

En la segunda ronda, Rountree aprovechó su oportunidad. Se agachó bajo el alto golpe de Pereira y lanzó un potente gancho derecho, seguido de una patada en la cabeza. En la tercera ronda, Pereira intentó ejecutar la misma estrategia que en la segunda. Apuntó a la pierna delantera de Rountree con patadas pesadas, lo que finalmente ralentizó al estadounidense. Los golpes de Rountree a menudo fallaban su objetivo, lo que lo convertía en un objetivo fácil para las estocadas de Pereira.

Durante la cuarta ronda, Pereira aseguró la victoria. Sus estocadas encontraron su objetivo, y Rountree, ahora limitado por las patadas en la pierna, fue obligado a retroceder. Pereira continuó aterrizando golpe tras golpe, ultimately inmovilizando a Rountree contra la jaula. Rountree levantó su guardia, pero Pereira lanzó dos golpes pesados en el cuerpo y un uppercut, abrumando a Rountree, quien cayó al suelo, lo que puso fin al combate. "Esa fue una de mis peleas más difíciles", confesó Pereira. "Consideraré subir de categoría de peso, pero me siento cómodo en peso ligero", expresó más tarde, poniendo fin a los rumores de pelear en una categoría de peso diferente.

Resultado del combate por el título femenino en controversia

Raquel Pennington desafió a Julianna Peña, su rival de toda la vida, por el título de peso gallo femenino. La primera ronda se caracterizó por la prueba mutua, con Pennington aprovechando avances rápidos de jab y Peña confiando en su jab. Ambos luchadores lograron aterrizar algunos golpes significativos, pero ninguno pudo obtener una ventaja significativa.

La segunda ronda witnessed a shift in momentum, as Peña executed a takedown, forcing Pennington to the ground. She focused her attacks on short punches and knee strikes to the body. Climbing onto Pennington's back, Pena attempted submission holds, but Pennington defended them successfully. The third round adhered to the same pattern. Short probing was followed by Pena's successful foot sweep, putting Pennington on her back once more. Pena once more asserted her dominance, though Pennington managed to survive until the end.

En la siguiente ronda, Pennington recuperó su impulso con una potente patada en la cabeza, que derribó a su oponente. Procedió a aterrizar varios golpes, eventualmente enviando a Peña al piso con una derecha recta. Pennington intentó terminar la pelea en el clinch, pero Peña logró evitarlo. La ronda final comenzó con ambos oponentes adoptando un estilo de lucha abierto. Pennington aterrizó efectivamente combinaciones, mientras Peña buscaba persistentemente oportunidades para una toma de suelo, pero no logró encontrar ninguna. Los jueces finalmente dictaminaron a favor de Peña, a pesar de que Pennington lideraba en tres rondas.

Adversidad de Aldo contra Bautista

La leyenda de UFC Jose Aldo, ahora de 37 años, buscó un último intento por el título. Sin embargo, luchó contra Mario Bautista. Los dos intercambiaron golpes en la primera ronda, y Bautista presionó a Aldo contra la jaula, donde aterrizó numerosos golpes en el cuerpo y la pierna. Aldo finalmente logró liberarse, pero Bautista lo derribó con mejores golpes establecidos de pie.

Aldo mostró una precisión mejorada en la segunda ronda, aterrizando un sólido jab que causó un corte en Bautista. Sus intentos de toma de suelo fueron infructuosos, pero Aldo aterrizó rápidas combinaciones a medida que se acercaba el final de la ronda. Bautista absorbió efectivamente los golpes con su guardia, limitando los daños.

En la tercera ronda, Bautista optó por reducir la velocidad y presionar a Aldo contra la jaula. Intercambiaron golpes sin ningún intercambio significativo o cambios de posición. El referee intervino por inactividad, permitiendo que ambos luchadores se reagruparan. Bautista se mantuvo en su plan, manteniendo a Aldo presionado contra la jaula, pero Aldo finalmente logró liberarse, con los jueces ultimately dictaminando la pelea a favor de Bautista.

