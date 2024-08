- El campamento de protesta de Tesla podría entrar potencialmente en su etapa acalorada

Oculto en el bosque cerca de la fábrica de Tesla, un campamento de protesta insignificante pasa desapercibido desde la carretera asfaltada. Sin embargo, lo que comenzó como un puñado de tiendas de campaña y cabañas en los árboles ha florecido en un asentamiento forestal, que ahora cuenta con alrededor de veinte alojamientos en cabañas en los árboles. Estos proporcionan alojamiento para los activistas durante la noche, junto con talleres, baños, un mercado y un área para ejercicios de escalada.

Los activistas han estado protestando contra la expansión de la planta de Tesla en Grünheide cerca de Berlín durante aproximadamente seis meses. Comenzaron su estancia el 27 de febrero, y su número ha fluctuado.

Los Activistas No Se Dejan Desanimar Por El Frío Del Invierno

Sin desanimarse, los activistas siguen firmes en su misión de detener la expansión de la planta. Según un representante del movimiento "Tesla stoppen", actualmente hay alrededor de veinte personas en el campamento. A pesar de que el campamento no es un refugio permanente para la mayoría de los activistas, no muestra signos de cansancio o pérdida de ímpetu. Los activistas también están determinados a enfrentar el invierno que se avecina. "Desafortunadamente, el bosque aún no ha sido salvado", enfatizó el representante.

La discusión sobre la evacuación del campamento ha disminuido, y la protesta ha sido más pacífica desde entonces. El Tribunal Administrativo Superior (OVG) Berlin-Brandenburg rechazó una queja policial relacionada con las condiciones del campamento, que included el desmantelamiento de cabañas en los árboles. Después de períodos de disturbios en mayo, marcados por una operación policial masiva y múltiples marchas de demostración, las protestas han proseguido sin incidentes mayores.

Las inspecciones con la autoridad de asamblea y el departamento forestal han proseguido de manera ordenada, según confirmó el Ministerio de Medio Ambiente del estado. "No se observó ninguna deterioro en la situación durante estas inspecciones", anunció el ministerio.

El Ministerio del Interior de Brandeburgo Ve el Campamento como una Espina

La ocupación del bosque no ha pasado desapercibida para el Ministerio del Interior de Brandeburg, que aún no ha emitido un veredicto final sobre el asunto. "El estado legal de manejo de campamentos de protesta, especialmente aquellos con cabañas en los árboles en los bosques, sigue siendo incierto", dijo un representante del ministerio.

El ministerio también expresó preocupaciones sobre los posibles peligros asociados con municiones sin explotar. "La probabilidad de encontrar municiones sin explotar en el área de la expansión de Tesla es bastante alta", dijo el portavoz. "El hecho de que se hayan descubierto municiones de la Segunda Guerra Mundial solo fuera del 'campamento' hasta ahora se debe a la falta de exploración en esa área hasta ahora".

Controversia en los Planes de Expansión

Los activistas se oponen firmemente a la propuesta de construcción de una estación de ferrocarril de carga y zonas logísticas, lo que requiere más deforestación. La mayoría de los residentes de Grünheide han rechazado tales planes, lo que ha llevado a propuestas revisadas que implican menos tala de árboles.

El Ministerio de Economía de Brandeburgo ha expresado reservas sobre la protesta forestal. "Tales acciones ciertamente no contribuyen positivamente al clima económico en general de Alemania", dijo un representante del ministerio. "Sin embargo, la comunidad aprobó el plan de construcción revisado de manera unánime. Por lo tanto, el Ministerio de Economía actualmente no tiene preocupaciones mayores".

Tesla Mantiene Silencio sobre la Protesta

La empresa de automóviles ha mantenido silencio sobre el campamento de protesta. Una solicitud de comentarios sobre las actividades de los activistas quedó sin respuesta. Según los habitantes del campamento, no ha habido interacción entre los activistas y Tesla.

Tesla planea expandir sus instalaciones de producción con una nueva fábrica mientras espera un aumento en el crecimiento de las ventas. El gerente de la planta, André Thierig, expresó su descontento con la activismo de la protesta: "Aquí estamos fabricando coches eléctricos; no estamos operando una refinería de petróleo", declaró.

Los Activistas Creen que sus Esfuerzos Están Rindiendo Frutos

Los activistas ven su retraso en la expansión de Tesla como una victoria. El representante de la iniciativa "Tesla stop" citó el desempeño de ventas de Tesla como indicador de que "Elon Musk y Tesla ya no son vistos como un proyecto bandera por el pueblo". La compañía ha caído en "algun

