- El campamento de la selva y su favorito del público

A partir del 16 de agosto, RTL emitirá episodios diarios de "Soy una celebridad - La batalla de las leyendas de la selva" a las 8:15 PM. La diversión comienza en RTL+ un día antes, el 15 de agosto. Trece concursantes luchan por convertirse en la leyenda ultimate y llevarse el premio de €100,000. Se les une en el campamento de la selva de verano el exfutbolista y estrella de la realidad Thorsten Legat (55). No es solo un concursante del Dschungelcamp de 2016; también ha remained leal al show de RTL desde entonces.

Nacido en Bochum, Legat jugó 243 partidos de la Bundesliga durante su carrera profesional, incluyendo estancias en VfL Bochum y Werder Bremen. Después de retirarse en 2001 debido a una lesión en la rodilla, trabajó como entrenador para varios clubes. Sin embargo, ganhou más atención a través de sus apariciones en televisión. Después de participar en varios eventos de Raab, entró en la selva en 2016 para la décima temporada de "Soy una celebridad - ¡Sáqueme de aquí!". A pesar de tener que ceder la corona de la selva a Menderes Bagci (39), logró terminar en tercer lugar.

"Kasalla" y cacería de estrellas

Rápidamente se convirtió en un favorito de los fanáticos y se hizo un nombre con su frase motivadora "Kasalla" (Rhenish para problemas, alboroto). Con determinación y motivación, enfrentó los desafíos, completando cuatro de ellos. En pruebas como "Tortura de la caverna" o "La cena promocional defectuosa", siempre logró asegurar todas las estrellas. Sin embargo, la prueba conjunta con Menderes y Jürgen Milski, "El gran premio de Murwillumbah", terminó como una ronda sin estrellas. Sus disputas con la compañera de campamento Helena Fürst (50) también remain memorables.

Después de su participación, Legat se mantuvo conectado al formato de realidad. En 2019, apareció como instructor de drill y hizo varias cameos en la decimotercera temporada. En 2020, regresó como sidekick y formó parte de "Dr. Bob's Australia", donde el doctor del campamento Dr. Bob lo llevó a él y a Evelyn Burdecki (35) a un recorrido por su tierra natal, showcasing sus highlights. Entre los otros compromisos de Legat en la selva se encuentran apariciones en "Soy una celebridad - El gran Dschungelshow" (2021), "La reunión de las estrellas del Dschungel" (2022) o "Soy una celebridad - La hora después" (2023).

Nueva estrategia en el Dschungelcamp de verano

Al comienzo del año, RTL celebró el 20 aniversario del show, y Legat en Instagram escribió sobre su visita a "La hora después": "Ayer marcó el inicio de la decimosexta temporada, y aún estoy emocionado de ser parte de este show increíble". Con cada nueva temporada, siente una añoranza por "volver a ese lugar, a pesar de que son los 18 días más duros de mi vida".

Legat pronto estará de vuelta en la selva para la edición de leyendas. El de 55 años, que se describe a sí mismo como un "motivador, persona amable y jugador de equipo", ha become "más calmado", como le dijo a RTL. "Ahora necesitas una cierta estrategia porque el público no puede votar. Métodos hardcore y estallidos no te llevarán muy lejos; necesitas acercarte con amabilidad y astucia".

**Físicamente, se siente "top fit". Mantiene su forma a través de deportes de combate y fitness, y medita varias veces a la semana. Además, ha "comido en exceso" y ha gained más de doce kilos. Solo puede aconsejar a todos a "comer bien" antes de ir al campamento de la selva. "Te lo aconsejo a todos. De lo contrario, empezarás a tener alucinaciones allí abajo. Verás bollos volando por ahí." Legat se refiere al campamento de la selva como "la Liga de Campeones. Si sobrevives a eso, siempre he dicho, puedes sobrevivir a cualquier cosa". No es tarea fácil, aparte del hambre, puedes encontrar problemas de salud, debes mostrar

