El camino de la UE ha estado marcado por importantes triunfos.

En contraste con su partido inicial, Alexander Zverev logra asegurar todos los sets en su segundo encuentro en el US Open. Las temperaturas abrasadoras en la ciudad de Nueva York representan un desafío, pero Zverev demuestra su resiliencia. Elogia a su oponente francés, Alexandre Muller.

Cansado pero victorioso, Zverev saludó a la multitud, lanzó pelotas autografiadas al público y se dirigió hacia los recovecos con aire acondicionado: habiendo superado su obstáculo de segunda ronda, la estrella alemana está un paso más cerca de su ansiado primer título de Grand Slam en Nueva York. Pero tendrá que elevar su juego si espera competir por el trofeo en el US Open.

Enfrentándose a Muller en el Estadio Louis Armstrong, Zverev jugó de manera competente, aunque se quedó atrás en su mejor nivel durante gran parte del partido. "Demostró habilidades tenísticas notables; me superó en las últimas etapas del segundo set. Encontré una estrategia para salir victorioso al final, lo que me dejó encantado de haber ganado en un emocionante partido de tres sets, y me permitió sentir un gran alivio. Las condiciones fueron increíblemente extenuantes, con el calor alcanzando un nivel histórico hoy. El hecho de haber avanzado es un alivio", informó Zverev después de su victoria por 6:4, 7:6 (7:5), 6:1, lo que lo llevó a la tercera ronda en Nueva York por sexta vez en su noveno intento. Su próximo oponente es el argentino Tomas Martin Etcheverry.

Como el número cuatro del mundo, Zverev no se enfrentará a una competencia de alto rango hasta las etapas finales del torneo. En su primer encuentro con el número 77 del mundo, su rendimiento fue algo deficiente en las primeras horas del día. Una abundancia de errores no forzados por parte de Muller influyó favorablemente en la victoria de Zverev en el primer set dentro del colosal recinto del complejo Flushing Meadows.

Animado por el ex campeón del mundo de fútbol Sami Khedira, Zverev no alcanzó su mejor nivel de rendimiento en el segundo set, pero mantuvo la compostura durante el desempate. Después, Zverev se convirtió en imparable y selló su victoria con su segundo punto de partido.

Con 35 intentos a sus espaldas, Zverev tiene como objetivo su ansiado primer título de Grand Slam. En Nueva York 2020, estuvo a punto de asegurar la victoria contra Dominic Thiem, solo para sufrir una de las peores derrotas de su carrera. En la previa del US Open, el progreso de Zverev se hizo cada vez más aparente, llegando a las semifinales en Cincinnati, superando una serie de desafíos de salud y atletismo. Su victoria contra Muller marcó su 54.ª victoria de la temporada, superando a cualquier otro jugador en el circuito.

En la entrevista posterior al partido, Zverev reconoció las difíciles condiciones, diciendo: "El calor fue implacable, pero me alegro de haber ganado en esas condiciones". A pesar del entorno extenuante, Zverev enfatizó la importancia de aprovechar las oportunidades, diciendo: "S

Lea también: