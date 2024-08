- El calor en Berlín: hasta 31 grados

En Berlín, hoy hace mucho calor, con temperaturas máximas de 28 a 31 grados – las piscinas al aire libre están abarrotadas. Según el Servicio Meteorológico Alemán (DWD), la presión alta y el aire cálido y seco están influyendo en el tiempo en Berlín. No será hasta la noche que el DWD espera temperaturas más bajas de 14 a 18 grados y localmente, lluvias y tormentas.

La piscina al aire libre en Neukölln ya está llena

Para escapar del calor, muchas personas están acudiendo a las piscinas de Berlín. Las piscinas al aire libre en Neukölln y Mariendorf comenzaron a llenarse en las horas de la mañana. A media tarde, la piscina al aire libre de Neukölln y la piscina combinada de Gropiusstadt ya estaban llenas. Solo aquellos que ya han comprado una entrada con anticipación pueden entrar todavía, según informó Martina van der Wehr, portavoz de las Operaciones de Baños de Berlín.

También se está llenando en las piscinas de Kreuzberg, Wilmersdorf, Humboldthain y Pankow. Puede consultar el sitio web de las Operaciones de Baños de Berlín para ver cuáles piscinas aún tienen espacio.

El autobús del calor proporciona bebidas y comida a los sin techo

Mientras otros disfrutan del sol en la piscina al aire libre, el calor puede ser una carga significativa para muchas personas sin hogar. "No puedes ducharte, estás tumbado en el concreto duro en el calor, no tienes protector solar, tus manos están pegajosas - no es agradable", dice Barbara Breuer, portavoz de la Misión de la Ciudad de Berlín.

El personal de la Misión de la Ciudad opera un autobús del calor. Con esto, llevan bebidas, comida o consejos de salud a las personas en las calles. El Departamento Senatorial de Asuntos Sociales enumera docenas de iniciativas de alivio del calor. Breuer dice que la ayuda es bien recibida, con personas muy agradecidas.

Según Breuer, el autobús del calor a menudo busca a personas con discapacidad y se involucra en una conversación. "Si tienes relaciones con la gente, puedes responder a sus necesidades y adaptar la ayuda", dice ella. Por lo tanto, es importante para la Misión de la Ciudad mantener el contacto en el verano. "En el verano, los refugios de emergencia están cerrados, la gente está sola". La sin hogar debe verse como un problema de todo el año.

Según el departamento de bomberos, no fueron desplegados con más frecuencia a pesar de las altas temperaturas hasta la tarde.

