- El Cadillac Lyriq sirve como un rival ideal para el Tesla, sin duda.

Siete años atrás, General Motors (GM) se retiró de Europa. Sin embargo, se había considerado durante mucho tiempo un posible regreso al mercado local. Recientemente, el primer vehículo de regreso, el Cadillac Lyriq, ha vuelto a Alemania. A primera vista, es posible que algunos se sorprendan. Pocos esperaban otro SUV. Sin embargo, considerando la presencia de la marca Cadillac, uno puede pasar por alto esto.

La versión alemana del Lyriq se produce en Spring Hill, Tennessee. En esencia, el automóvil tiene un núcleo decididamente estadounidense. Esto es evidente no solo en su tamaño, sino también en detalles menores, como el uso de una toma de corriente estadounidense en la parte trasera, que Cadillac podría optar por cambiar en los vehículos de los clientes. En el vehículo de prueba, resultó relativamente inútil sin un adaptador.

Por otro lado, es una lástima que GM no haya mantenido simplemente los componentes estadounidenses. La versión de la UE carece de varios aspectos que contribuyen a la popularidad del vehículo en su país de origen. Por ejemplo, el sistema de asistencia al conductor "Super Cruise", que mejora significativamente la comodidad del conductor en las autopistas estadounidenses, falta.

En Alemania, solo queda un control de crucero con regulación de distancia. De manera similar, la iluminación del Lyriq es más modesta: mientras que la versión estadounidense tiene una parrilla completamente iluminada que distingue al coche ópticamente, los europeos deben conformarse sin esta característica visualmente emocionante. En su lugar, son más reservados, al menos en la medida en que este vehículo grande permite.

Pero ¿qué queda cuando se decide por el Cadillac Lyriq y se está dispuesto a pagar el precio fijo de 80.500 euros? Precio fijo, ya que ambas variantes (Luxury AWD y Sport AWD) cuestan lo mismo y solo hay pocas opciones (gancho de remolque y portaequipajes, así como cuero y color exterior) para ambos modelos.

Una Montaña de Comodidad

En primer lugar, los conductores pueden esperar un vehículo eléctrico confiable con suficiente potencia. Los motores en conjunto entregan 528 caballos de fuerza y 610 Nm de torque. Esto resulta en una aceleración de 0 a 100 km/h en 5.3 segundos y una velocidad máxima de 216 km/h en el velocímetro, después de lo cual está bloqueada. Para un vehículo con un peso bruto de 2.8 toneladas, eso es bastante impresionante. Sin embargo, no hay razón para celebrar en cuanto al peso - el peso bruto de 3.2 toneladas se alcanza rápidamente, y se prohíbe temporalmente el remolque para conductores con licencia estándar.

La buena noticia: durante la conducción, el peso del Lyriq pasa desapercibido. Conduce como una pluma, como un vehículo estadounidense typical, ofreciendo una conducción muy cómoda y suspendida suavemente. Sin embargo, el coche no se tambalea, a diferencia de lo que se podría esperar de los cruceros de carretera estadounidenses. Se informa que la suspensión se ha ajustado para ser ligeramente más firme para Europa, pero la configuración actual ciertamente es adecuada para el Lyriq. El modo de conducción de un pedal con regeneración extrema opcional también está expertamente implementado. Además, hay una palanca de cambio en el volante que permite una regeneración sin escalones, y con la práctica, se necesita un uso mínimo del pedal del freno.

Es mejor evitar la velocidad excesiva con el vehículo, ya que ya consume mucho incluso en operación normal. A pesar de la capacidad de la batería impresionante de 102 kWh, es difícil superar los 400 kilómetros sin una parada de carga. En la prueba, el consumo del Lyriq se niveló en alrededor de 25 kWh por 100 kilómetros, pero se prestó atención cuidadosa al consumo y se condujo un máximo de 130 km/h en la autopista, mientras que se intercaló tráfico urbano con regeneración correspondiente.

Tecnología de Carga Necesita Mejoras

En la estación de carga rápida, el Lyriq no hace una impresión particularmente favorable. El sistema de 400 voltios permite que el vehículo alcance una velocidad de carga máxima de aproximadamente 190 kilovatios horas, pero solo durante muy cortos períodos. Toma alrededor de media hora cargar del 10 al 80 por ciento, lo que es promedio. El rendimiento de carga en la estación de corriente alterna es encomiable, ya que es de 22 kilovatios y tiene un impacto significativo, especialmente para viajes cortos de compras o estacionamiento en la ciudad. El puerto de carga se encuentra frente a la puerta del conductor, lo que simplifica el estacionamiento frente a las estaciones de carga. Sin embargo, la disposición es menos que perfecta, ya que al usar cargadores callejeros, inevitablemente se estará en la acera y el enchufe se extenderá hacia el tráfico.

Los cables se almacenan bajo el piso del maletero en el Cadillac. El doble piso ofrece suficiente espacio para esto. Aunque el Lyriq no es una mula de carga por excelencia, aún puede alojar una cantidad decente. Con los asientos traseros derechos, hay aproximadamente 800 litros de espacio de carga, y cuando están plegados, son 1722 litros. Lamentablemente, no hay frunk, o espacio de almacenamiento bajo el gran capó, por razones que remain unexplained.

Aquellos que se preocupan por maniobrar con seguridad el coloso desde el punto A al punto B apreciarán los numerosos cámaras en el vehículo. Si bien la vista trasera tradicional está algo limitada, el espejo retrovisor digital, el display y los sistemas de advertencia de punto ciego contribuyen a prevenir colisiones. El Lyriq puede estacionarse solo si identifica con precisión el espacio de estacionamiento deseado. El Cadillac alerta a los conductores sobre los obstáculos mediante vibraciones en el asiento por defecto, lo que puede sentir extraño al principio, pero uno se acostumbra rápidamente a ello. Si no, se puede cambiar a un pitido tradicional.

Dentro de este Cadillac, se siente más como un salón móvil que como un coche de carreras. Los asientos son mullidos y cómodos, sintiéndose más como una butaca mullida que como un asiento de carrera. Aunque pueden carecer de apoyo lateral, compensan con un generoso acolchado para la comodidad. También hay una función de masaje sutil y calefacción o enfriamiento de asientos opcionales para una mayor comodidad.

La gran pantalla de 33 pulgadas mantiene informado al conductor durante el viaje, con el vehículo navegando mediante una versión adaptada de Google Maps de forma predeterminada. El software, Android Automotive, es receptivo y incluso cuenta con una tienda de aplicaciones para descargar diversos programas después de iniciar sesión con Google. A diferencia de las aplicaciones de navegación en un smartphone, el software integrado puede calcular el rango restante y estimar el tiempo de llegada, planificando paradas de carga en consecuencia. Esta función funcionó bien durante las pruebas.

Hay numerosos compartimentos y áreas de almacenamiento alrededor del cockpit, y el sistema de audio es de alta calidad. Los altavoces AKG producen un gran sonido y ofrecen un tipo de cancelación de ruido que reduce el ruido exterior. Combinado con ventanas gruesas, esto crea un efecto notable: estar junto a un sitio de construcción con el Cadillac Lyriq y apenas se puede oír. Pero en cuanto se abre la ventana, es como romper una barrera de sonido. El ruido exterior parece ensordecedor. Este nivel de silencio se sintió por última vez en el Rolls-Royce Spectre. Para los habitantes de la ciudad, el interior del Lyriq es un santuario pacífico.

En cuanto a la artesanía, el Lyriq está generalmente bien hecho, pero hay algunas debilidades. Las superficies visibles están bien hechas, pero las áreas menos visibles, como la parte inferior de la consola central, revelan algunos crujidos. Si bien hay pocos puntos así, es difícil ignorarlos. Algunos mejores acabados de plástico podrían haber mejorado esto.

Conclusión: Cadillac Lyriq - Un coche simpático con una etiqueta de precio alta

En Estados Unidos, el Cadillac Lyriq es popular debido a su configuración básica, que ofrece un desafío creíble al querido Tesla Model Y. Comenzando en $59,000, los Cadillacs estadounidenses ofrecen un valor comparable a los precios de Tesla. En esta situación, los acabados interiores que crujen no son una preocupación significativa.

En Alemania, donde el Lyriq comienza en €80,500, entra en una liga de precios diferente, compitiendo con el BMW iX, Kia EV9 (revisado aquí) o un Mercedes-Benz EQE. Esta es una competencia difícil de marcas bien establecidas con una reputación diferente en estos puntos de precio. Si Cadillac puede tener éxito con el Lyriq como un quasi-nuevo entre estos clientes, remains to be seen.

Si se hubieran incluido más variantes y accesorios en el configurador, comenzando alrededor de €60,000 -aunque esto sigue siendo una cantidad significativa- más personas podrían haber sido alcanzadas. Puede llevar algo de tiempo, pero en sus primeros pasos, el regreso de la marca parece tentativo y fuera del alcance de muchos clientes potenciales. Tal vez el Optiq, la próxima introducción en Europa, cambie esto.

En sí mismo, el Lyriq es un buen coche con pequeños defectos. Ofrece un toque de espacio a lo americano, que no se encuentra en sus competidores. Si esto es importante, uno podría pasar por alto las ventajas de sus competidores. Al menos, es distintivo visualmente, incluso sin su iluminación frontal.

