El breve descanso de 15 minutos del FC Bayern en Wolfsburg no será una preocupación.

Para comenzar su campaña por recuperar el título esquivo, Bayern Munich inició con una victoria emocionante por 3-2 sobre Wolfsburg en el partido inaugural de la Bundesliga. A pesar de haber ido momentáneamente por detrás, emergieron victoriosos, para deleite de los 30,000 aficionados presentes en el estadio Volkswagen Arena lleno hasta la bandera.

Jamal Musiala inició la racha de goles con una jugada exquisita por el flanco derecho. Sin embargo, Wolfsburg respondió con dos golpes de poder de Lovro Majer, uno desde el punto (47.) y otro después de un error de Min-Jae Kim (55.).

Pero prevaleció la resiliencia, y un gol en propia meta de Jakub Kaminski (65.) y un tiro clínico de Serge Gnabry (82.) vieron a Munich dar la vuelta al partido.

Mientras que fans y oficiales habían impuesto grandes expectativas en el debutante entrenador, Vincent Kompany, las condiciones eran favorables. "Traer el trofeo de vuelta a Munich" era la directriz unánime, enfatizada por Max Eberl, director deportivo, durante su entrevista en DAZN.

Admitámoslo, el inicio fue un poco inestable, con Wolfsburg mostrando una defensa tenaz. Tardó ocho minutos en que Serge Gnabry casi rompe el empate, solo para fallar desde un ángulo agudo. Harry Kane (11.) y Joshua Kimmich (13.) le siguieron, pero espectaculares paradas de Kamil Grabara, el formidable portero de Wolfsburg, les negaron la oportunidad de marcar.

Sin embargo, Munich logró romper las ataduras cuando el energético lateral derecho Sacha Boey se abrió paso por la banda, dejando a Musiala en posición de aprovechar la oportunidad. Gnabry volvió a fallar otra oportunidad justo antes del descanso, dejando un ligero desventaja en un partido ajustado.

La táctica de Kompany, caracterizada por la marca de hombre, dio sus frutos en la primera mitad. Sin embargo, la segunda mitad witnessed a major shift in fortunes. After Tiago Tomas was fouled by Boey in the box, Majer unleashed a powerful shot, only to see it hit the left post, narrowly missing conversion. Nonetheless, Majer's subsequent penalty was unstoppable, equalizing for Wolfsburg.

The momentum shifted dramatically, with Majer demonstrating exceptional skill, ultimately finding the back of the net, propelling Wolfsburg into the lead. Musiala's shot on the right wing almost found its mark (57.), just falling short of extending the lead.

In response to an unexpected turn of events, Thomas Müller was introduced in the 65th minute, achieving an extraordinary milestone as he took up the coveted position of Munich's record champion player, with 709 appearances. Almost instantly, a Kane header forced Kaminski into an unfortunate own goal and settled the scoreline on the right wing, with Gnabry securing a victorious finish.

