El breakdancer australiano Raygun llama al odio "devastador"

Después de su actuación en los Juegos Olímpicos, la breakdancer Rachael Gunn se convierte en el hazmerreír de las redes sociales. La australiana de 36 años recibe burlas generalizadas por su "rutina de canguro". En Instagram, Gunn asegura que "se dejó el pellejo" en su actuación.

La breakdancer australiana Rachael Gunn, que rápidamente se convirtió en un fenómeno de internet en los Juegos Olímpicos de París con sus movimientos únicos, ha expresado su decepción ante las posteriores críticas en línea. En un video de Instagram, la deportista de 36 años dijo que las reacciones que había recibido habían sido "bastante devastadoras". "Me alegro de haber podido traer algo de alegría a vuestras vidas", dijo Gunn. "No me di cuenta de que también abriría la puerta a tanto odio". Fue muy duro, añadió.

Ella se tomó la competición muy en serio, continuó en su video. "Me dejé el pellejo preparándome para los Juegos Olímpicos y di lo mejor de mí".

La actuación de Rachael Gunn en los Juegos Olímpicos no será recordada por sus méritos deportivos. Sin embargo, la australiana se convirtió en un fenómeno de internet en el debut olímpico del breaking. Con cero puntos, fue la peor de las 16 competidoras - y las redes sociales se divirtieron con su estilo poco convencional y simple. Un usuario de X escribió sobre su actuación: "Es increíble que haya llegado a los Juegos Olímpicos. ¿No hay mejores en Australia?".

"Hago mi cosa"

Gunn rodó por el suelo y saltó como un canguro durante su actuación. Tomó la puntuación de los jueces con deportividad. "Todas mis movimientos son originales. La creatividad es muy importante para mí, así que trato de mostrar mi arte allí", dijo Gunn. "A veces habla a los jueces, a veces no. Hago mi cosa, y es arte. Eso es lo que importa".

Con 36 años, es casi el doble de edad que muchos de sus competidores. En casa, es científica y profesora. "El año pasado, muchos de mis estudiantes no creían que estuviera entrenando para los Juegos Olímpicos. Se sorprendieron cuando buscaron mi nombre en Google y descubrieron que estaba clasificada", dijo Gunn.

El Comité Olímpico Australiano (AOC) condenó una petición en línea anónima que atacaba a Gunn como "molesta, engañosa y acosadora". Gunn simplemente es una atleta que participó y ganhou el evento de clasificación.

A pesar de las críticas negativas en las redes sociales, Rachael Gunn mantiene su creatividad y estilo único, publicando con frecuencia en Instagram para compartir su amor por el breaking. En una publicación, se jactó con orgullo: "Me dejé el pellejo para traerte esta actuación".

Desafortunadamente, la actuación de Rachael Gunn en los Juegos Olímpicos, que la dejó con cero puntos y fue etiquetada como "de canguro" por los críticos, ha llevado a un aumento de comentarios negativos en plataformas de redes sociales como Twitter e Instagram.

