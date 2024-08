El Borussia Monchengladbach responde a los contratiempos con objetivos inspiradores

A continuación de Mainz 05, FC St. Pauli y TSG Hoffenheim, el siguiente equipo de la Bundesliga en superar la primera ronda de la copa fue Borussia Mönchengladbach. Una desventaja inicial y un penal fallado no impidieron su progreso.

Erzgebirge Aue vs Borussia Mönchengladbach 1:3 (1:1)

Un inicio auspicioso con emocionantes goles: A pesar de alguna resistencia, Borussia Mönchengladbach logró avanzar a la segunda ronda de la DFB-Pokal. El equipo de la Bundesliga venció al equipo de la tercera división Erzgebirge Aue 3:1 (1:1), marcando la 11.ª victoria consecutiva en la primera ronda. El partido comenzó con una ráfaga de emocionantes goles que sentaron las bases para una temporada anterior de desafíos.

Franck Honorat (35.) ejecutó un remate con talonazo, mientras que Luca Netz (52.) marcó con un preciso disparo a la esquina. Alassane Plea (70.) añadió otro, dándoles una ventaja decisiva en la segunda mitad. Erzgebirge Aue había tomado la delantera con un ataque bien cronometrado, ya que Mika Clausen marcó en el minuto 8. Justo antes del descanso, Julian Weigl de Gladbach falló un penal ante el capitán de Aue, Martin Männel.

La temporada comenzó de manera desafiante para Borussia, con la esperanza de tiempos mejores por venir. Después de terminar en el puesto 14 la temporada anterior, el club no cumplió con las expectativas, pero el entrenador Gerardo Seoane fue retenido, ganando todos los partidos de pretemporada y fichando interesantes nuevos refuerzos: el mediocampista Kevin Stöger (de Bochum) y el delantero Tim Kleindienst (de Heidenheim) ambos estuvieron en la alineación del sábado.

Erzgebirge Aue resultó ser un rival indeseado a pesar de ser un equipo de menor categoría. Los sajones ya habían ganado dos partidos de la tercera división y demostraron su confianza desde el principio. A través de Borys Tashchy, el balón llegó a Kilian Jakob, whose cross was expertly finished by Clausen with a volley. After approximately 30 minutes, Gladbach found their rhythm, as Honorat's scorpion kick from nine meters marked the start of a game predominantly played in front of the hosts' goal.

TSV Schott Mainz vs Greuther Fürth 0:2 (0:1)

Greuther Fürth confirmó su favoritismo y avanzó a la segunda ronda. Triunfaron 2:0 (1:0) ante el equipo de la sexta división TSV Schott Mainz, con 4,235 espectadores en el estadio Bruchweg. Los goles fueron marcados por Dennis Srbeny (8th minute) y Marlon Mustapha (82.).

Los visitantes disfrutaron de una posición ventajosa, con el equipo local creando oportunidades para igualar el marcador. Lennart Thum (19.) perdió la mejor oportunidad, fallando desde cinco metros. El delantero de Fürth, Julian Green, golpeó el poste. Desafortunadamente, su compañero de equipo Jomaine Consbruch tuvo que salir debido a una entrada fuerte.

A pesar de tener dificultades para concretar sus oportunidades, los visitantes

Lea también: