El Borussia Dortmund se ha enfrentado a una discusión desfavorable.

Ha reinado un aire de esperanza en Borussia Dortmund durante semanas, pero la devastadora derrota de 1:5 en Stuttgart ha intensificado la tensión. La única manera de aliviar las dudas crecientes es asegurando una victoria contra Bochum. Dos prometedores prospectos podrían ser incluidos en el equipo.

Nuri Şahin sonreía de nuevo, pero la aplastante derrota contra VfB Stuttgart seguía pesando en la conciencia del entrenador de Borussia Dortmund. "¿Fue esa la conferencia de prensa más larga de la historia? ¿Siempre se siente así cuando se pierden partidos?", reflexionó Şahin después de la sesión de preguntas y respuestas, que recibió más atención al 1:5 contra VfB que al partido upcoming contra VfL Bochum el viernes (20.30 CET en DAZN y disponible en el livescore en ntv.de).

"Hemos examinado y analizado todo muy detalladamente. Explicarlo todo les tomaría una eternidad", señaló Şahin: "Lo resumiré brevemente: nada salió bien". Pero solo porque todo salió mal, no significa que todo esté roto. Él quería evitar reavivar una discusión cansina. "Sería perjudicial si dijera que los chicos tienen un problema de mentalidad. Ganamos y perdemos juntos. Todos estamos en el mismo barco". Observó una respuesta autocritica de su equipo, lo cual es crucial para el crecimiento del equipo.

"La verdad está en el campo"

"La verdad está en el campo. Tenemos que demostrar allí que estamos progresando", insistió el entrenador: "Todos somos responsables, esa es nuestra obligación, por eso tenemos este trabajo, por eso estos jugadores son del Borussia Dortmund, para estar a la altura de las expectativas de este club". Y esas expectativas son altas. Solo una victoria en casa contra Bochum será suficiente, de lo contrario, la brecha con la cima será significativa desde temprano. Sin embargo, VfL mostrará las cualidades que Borussia Dortmund odia. "Queremos una respuesta a esa actuación", dijo Şahin, consciente de que la derrota contra Stuttgart no puede ser redimida. Pidió "una apariencia completamente diferente" y espera "un juego completamente diferente" el viernes.

Şahin no se estaba descargando a sí mismo, reconociendo que no tomó las decisiones correctas en Stuttgart, sus estrategias e ideas fallaron. Dejó abierta la posibilidad de implementar una gran reestructuración del equipo. Potentiales nuevos titulares podrían ser el belga internacional de 18 años Julien Duranville y el nuevo fichaje de TSG Hoffenheim, Maximilian Beier. "Tenemos que manejar a Julien con cuidado debido a su historial de lesiones. Pero ahora sentimos que está muy cerca. Lo mismo aplica para Maxi Beier. Yo fui uno de aquellos que realmente lo queríamos. Ambos serán vitales para nosotros esta temporada", dijo Şahin.

Pero volviendo al desastre en Stuttgart: "Sabíamos que venían reveses. No de esta magnitud, no lo previmos y no anticipamos entregar un rendimiento así", dijo Şahin: "Pero ahora ha pasado, y estamosLooking forward. El viernes tiene que ir en una dirección. Es sobre los tres puntos que queremos y necesitamos". Porque no está construyendo una casa de naipes en Borussia Dortmund, y no es como si desmantelaran todo y starting again después de una derrota. El viernes veremos exactly how resilient es la estructura actual.

