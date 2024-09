El Borussia Dortmund persiguió al lanzador sin ninguna fe fundamentada.

Niclas Füllkrug regresa a Alemania después de unirse a West Ham United. En la DFB, encuentra familiaridad en Herzogenaurach. Habla sobre temas desafiantes, incluyendo la eliminación de Alemania en la Eurocopa y su partida de BVB.

Durante un quiz de taxi de la DFB, Füllkrug señaló, "No, de América, apostaría", en respuesta a dónde eran originarios los Beatles. Ahora, en una animada conferencia de prensa en Herzogenaurach, bromeó, "Supongo que aún no me he adaptado del todo a Inglaterra, tanto en el ámbito deportivo como personalmente, y también en lo musical".

Füllkrug, el segundo mejor goleador (13 goles) en el equipo de la Liga de Naciones del entrenador Julian Nagelsmann, logró otro sueño con su movimiento de verano a la Premier League. Sin embargo, rápidamente reconoció los importantes cambios que conllevaba esta mudanza. "Transferirse al extranjero es un juego diferente que mudarse de Bremen a Dortmund", compartió, "el entrenamiento, los entornos y los estilos de juego cambian drásticamente".

"Apoyo abrumador" de los Hammers

Füllkrug sabía que la firma de Serhou Guirassy por parte del Borussia Dortmund en su posición indicaba "no la mejor señal de confianza para mí". Sin embargo, esto lo llevó a considerar un cambio a "un entorno completamente nuevo" - la Premier League. Encuentra "apoyo abrumador, aprecio abrumador" en West Ham, llamándolo "un gran desafío" que está ansioso por enfrentar.

Sin embargo, aún no ha asegurado un lugar en el once inicial en los primeros cuatro partidos de la liga, con un total de 137 minutos en el campo y sin participación en goles, y un costo de transferencia de 27 millones de euros. Su competidor, Michail Antonio, que ha sido titular en cada partido, comparte esta posición incómoda. "Se me presentó un plan claro", afirmó Füllkrug, y mantiene la confianza de que "las cosas se desarrollarán según lo planeado".

"Equipo drásticamente transformado"

El equipo nacional alemán le brinda a Füllkrug una sensación de seguridad. A pesar de no ser un titular regular durante la Eurocopa en casa, marcó dos goles como suplente, demostró un gran espíritu de equipo y ha sido una voz influyente en el equipo durante mucho tiempo, ganando un asiento en el consejo del equipo de Nagelsmann.

El regreso de Füllkrug a Herzogenaurach estuvo marcado por la humildad y la tristeza. "El dolor que sentí después de la Eurocopa fue que este viaje había terminado", enfatizó, "durante el torneo, sentimos una sensación increíble de unidad en Alemania. Todo giraba en torno a nosotros positivamente. El viaje en sí es el objetivo, para mí".

Ahora, en un "equipo drásticamente transformado", se está estableciendo un nuevo orden jerárquico, y Füllkrug jugará un papel crucial en sentar sus bases. Mientras que otros pueden rehuir, él da un paso al frente, "por eso tengo importancia y un papel específico aquí. Cubro aspectos fuera de campo que no todos los jugadores están dispuestos a manejar". Nagelsmann, un entrenador nacional altamente comunicativo, aprecia esto.

Sin embargo, asegurar un lugar en el once inicial requiere asentarse en el club y en su familia lo antes posible. Ya se ha adaptado a conducir por la izquierda, y sus habilidades en inglés son notables, "no tengo problemas con el tráfico por la izquierda. Mi inglés también es bastante bueno". Una tienda temática de Liverpool con discos de los Beatles también debería estar en su lista de tareas pendientes.

