El Borussia Dortmund experimenta ansiedad al presenciar a sus seguidores.

Con Borussia Dortmund se ha mantenido una tradición añeja: ganar su partido inaugural de la temporada. Esta racha de éxitos lleva diez años consecutivos. La atmósfera en el equipo es serena después de un verano lleno de cambios, pero la tensión aumenta al ver al público.

Dortmund salió victorioso en su primer partido de la nueva temporada, defeating Eintracht Frankfurt 2-0 (0-0). Su impresionante racha de ganar el partido inaugural de cada temporada no ha disminuido, incluso ante nuevos entrenadores y alineaciones cambiantes. La única vez que no pudieron mantener esta tradición fue durante la temporada 2014/2015 bajo Jürgen Klopp.

El verano de 2021 trajo cambios significativos, el más notable fue el nombramiento de Nuri Şahin, un talento local que reemplazó a Edin Terzić como entrenador principal. Con su enfoque enérgico, el exmediocampista de 35 años asumió el mando del Signal Iduna Park.

Objeciones a la sociedad con un fabricante de armas

El público abucheó durante el medio tiempo, ondeando una pancarta que criticaba la asociación de Dortmund con el fabricante de armas Rheinmetall. Los manifestantes intentaron perturbar el partido al desplegar una réplica de tanque desde un camión, pero sus esfuerzos fueron infructuosos. El descontento era evidente en las gradas, aunque se expresó de manera civilizada. Los organizadores pudieron haber entrado en pánico antes del partido, pero la tensión fue efímera. Los anuncios de bebidas energéticas y casinos en línea pronto reemplazaron los carteles que elogiaban las contribuciones del fabricante de armas. El público parecía indemne ante la interrupción.

El tiempo y el regreso de Borussia

Los fanáticos disfrutaron del agradable clima de finales de verano, celebrando el regreso de su equipo. A medida que el partido llegaba a su fin, se quitaron las camisetas, cantaron y animaron a Jamie Gittens a hacer una presentación en solitario frente a la grada sur.

De casi-Gittens a Gittens

Gittens se deshizo de su doble apellido este verano, así como de la carga de casi ganar el partido él solo. Sus actuaciones habían caído con frecuencia por debajo de las expectativas. Esta vez, sin embargo, fue diferente. En los 30 minutos que pasó en el campo (entró en el minuto 60 por Donyell Malen), Gittens impresionó como el primer sustituto destacado de la nueva temporada.

Gittens marcó el gol de apertura en el minuto 72, aprovechando un pase profundo de Pascal Groß. Eludió a Kristensen de Frankfurt y envió el balón más allá del portero. Los fanáticos de Dortmund estallaron de alegría, pero deberían haberse enojado en su lugar. Chaibi de Frankfurt había tenido una oportunidad dorada para tomar la delantera un minuto antes, pero un error de Nico Schlotterbeck se lo impidió. "Si Chaibi hubiera marcado, todo habría cambiado", dijo el entrenador de Frankfurt, Dino Toppmöller, después. "Ese fue el momento decisivo".

BVB triunfa en el final

Borussia Dortmund aseguró sus primeros tres puntos de la nueva temporada en el segundo minuto de tiempo added, justo cuando la oportunidad de Frankfurt parecía haber sido frustrada por una tackleada de Ramy Bensebaini. Un contragolpe rápido resultó en el gol de Gittens, para deleite del público local.

La salida de Reus y Hummels

Los jugadores experimentados Marco Reus y Mats Hummels dijeron adiós a Dortmund este verano, con Hummels yendo a Internet y Reus uniéndose a Los Ángeles FC. "Ha pasado mucho", explicó el director deportivo Sebastian Kehl, citando las salidas y llegadas, incluyendo a Mauro Beier, Serhou Guirassy, Waldemar Anton, Yan Couto y Pascal Groß, quien asistió al gol de Gittens.

La partida de Reus marcó el final de su carrera en Dortmund, mientras que Hummels permaneció como una figura querida, compartiendo sus nuevas experiencias en línea. Hummels escribió: "Todo se siente extrañamente ordinary", junto con una captura de pantalla del partido justo antes del medio tiempo.

Sahin busca paciencia

La ausencia de Reus y Hummels no alteró la atmósfera familiar del Signal Iduna Park. El equipo de Sahin mantuvo el control del balón, Frankfurt presionó incansablemente para desbaratar sus ataques y Dortmund defendió incontables corners. La primera mitad transcurrió en gran medida sin incidentes.

El primer disparo a puerta de Dortmund llegó en el minuto 30, tras una combinación que involucró al discreto Donyell Malen, Julian Ryerson y Karim Adeyemi. Aunque el intento fue débil, representó una amenaza para la portería.

A mediados de agosto, Sahin había pedido anteriormente a los fanáticos algo inusual en el fútbol: tiempo y paciencia. Lo expresó en un momento en el que la exposición de Dortmund contra Frankfurt aún era limitada. Aun después de confirmar en Sky que "Sabemos que tenemos que entregar!", las palabras de Sahin seguían siendo ciertas.

Dortmund pasó por alto a Phoenix Lübeck 4-1 en la Copa recientemente, sin revelar mucho. Después de eso, Julian Brandt prometió un máster class de pases sin precedentes. Brandt tenía razón, ya que Dortmund orquestó alrededor de 700 pases contra Frankfurt, en comparación con los poco más de 300 de

Groß está señalado como el que pondrá el ritmo y dictará el juego. Por alrededor de 10 millones de euros, es la adquisición estelar de Dortmund, demostrando su habilidad con más de 100 toques activos, compostura y serenidad. No necesita velocidad para destacar, ya que su velocidad máxima registrada fue de poco más de 26 km/h, en contraste con el sprinter Adeyemi, que casi llega a los 34.57 km/h.

La tensión que acompañó el mandato del antiguo entrenador Terzić también se notó en el manejo frenético del balón de Emre Can. Sin embargo, con Groß a su lado, Can encontró alivio al tener más oportunidades de interceptar. Contra Frankfurt, esto resultó efectivo en cierta medida. Can también cometió algunos errores, pero la defensa de Dortmund permaneció indemne. Uno de los momentos más memorables del partido fue de Can. En un intento desesperado por detener al joven fenómeno de Frankfurt Ekitike que se dirigía hacia la portería del BVB al final de la primera mitad con una falta táctica, Can falló, pero logró arrancar un pedazo de la camiseta roja de Ekitike. Lo lanzó al campo, donde permaneció durante varios minutos.

El árbitro Felix Zwayer pareció pasar por alto las travesuras de Can en su regreso a Dortmund, alrededor de tres años después de su última aparición, lo que fue aceptado a regañadientes por Jude Bellingham. El berlinés mantuvo un perfil bajo durante el partido y pareció contento con su rendimiento.

De manera similar, el entusiasmo de Gittens después de marcar dos goles durante el partido fue evidente. "El primer partido es tan importante. Es una sensación emocionante marcar dos goles frente a los mejores aficionados del mundo", dijo alegremente. Ninguno de ellos sabía adónde los llevaría el viaje de la temporada 2023. Sahin luchó con las nuevas expectativas en el estudio de deportes, manteniendo su postura agresiva. En cuanto a la temporada final, mencionó cortésmente que no le importaría estar en la mezcla. Por ahora, no es el caso. Empezamos de nuevo. Al mantener el 66% de la posesión, realizar incontables pases y ejercer el control, el BVB demostró de lo que es capaz. Sin embargo,none

