El Borussia Dortmund está temblando con la expectativa de triunfar.

En la primera mitad, Borussia Dortmund ofreció una impresionante actuación contra el 1. FC Heidenheim, con Karim Adeyemi a la cabeza. El BVB mantuvo una posición dominante, y Adeyemi, fresco de marcar para la selección sub-21 durante el parón, parecía imparable. El equipo parecía encaminado hacia una victoria fácil, pero una controvertida pena máxima a favor del Heidenheim desbarató su momentum.

Los visitantes aprovecharon esta oportunidad, acortando la diferencia en el marcador. El BVB comenzó a tropezar en las caóticas fases finales del partido, pero cuando todo parecía írsele de las manos, Emre Can entró en escena.

A pesar de un buen inicio, el BVB se lo puso difícil debido a algunos errores defensivos. Adeyemi (17', 41') destacó en la línea ofensiva, con sus goles y asistencias, mientras que Malen (12') remató una excelente jugada. El capitán Emre Can sentenció con un penalti en el tiempo extra (90.+3, tras revisión del VAR). El debutante Serhou Guirassy tuvo varias oportunidades pero no las aprovechó, para su decepción. El Heidenheim marcó dos veces, primero por Pieringer (39') y luego por Breunig (74', de penalti), pero no fue suficiente para evitar su primera derrota de la temporada y la pérdida de la lideranza de la liga.

Un inicio arrollador para el BVB

El Dortmund comenzó el partido con gran intensidad y rápidamente estableció un ritmo en sus ataques. Mientras Pascal Groß falló una oportunidad temprana, Malen no cometió el mismo error, transformando rápidamente su oportunidad. El Borussia marcó el segundo gol tras un contragolpe rápido. El equipo parecía agudo, ágil y peligroso.

Adeyemi, impulsado por su éxito internacional, era virtualmente imparable. El Heidenheim tuvo que perseguir el balón y se vio obligado a jugar de forma precipitada con la posesión, causando frustración en el entrenador Frank Schmidt. Incluso Paul Wanner, normalmente un jugador tranquilizador, no pudo estabilizar el partido. Sin embargo, Pieringer encontró un hueco en un tiro libre, aprovechando el error de Waldemar Anton para igualar el marcador. Pero Adeyemi volvió a poner el BVB por delante, minimizando el impacto de su primer gol encajado esta temporada.

La continuidad del dominio de Adeyemi

En la segunda mitad, Adeyemi continuó atormentando al rival. Después de una carrera en solitario de Malen, estuvo cerca de ampliar la ventaja del BVB, mientras que un pase de Adeyemi a Guirassy no llegó a buen puerto. El Dortmund mantuvo el control a pesar de las oportunidades perdidas por Guirassy. Incluso cuando Marco Sabitzer entró en juego, marcando lo que parecía un cuarto gol (66'), fue anulado por un mano a mano de Groß.

De repente, la marea cambió en el minuto 72, cuando Guirassy fue sustituido por Maximilian Beier. El Heidenheim olió la oportunidad y presionó con más fuerza. El BVB se replegó y confió en los contragolpes, pero los visitantes comenzaron a empatar. Después de un mano a mano de Traoré, el Dortmund logró asegurar un empate. A pesar del susto tarde, salieron victoriosos, manteniendo su liderazgo en la tabla de la Bundesliga.

Después de una primera mitad electrizante, el fútbol continuó dominando en la segunda mitad para el Borussia Dortmund. Karim Adeyemi, con confianza por sus goles internacionales, continuó su impresionante actuación, causando problemas al rival.

A pesar de las múltiples oportunidades, Adeyemi y sus compañeros no pudieron ampliar su ventaja en la segunda mitad, teniendo que conformarse con una victoria difícilmente conseguida.

