El Bayern Munich, representado por las "Wolfinnen", pretende obstaculizar la ambición del Bayern de conseguir todos los títulos.

Bayern Munich, los actuales campeones, buscan "celebrar de nuevo en mayo", mientras que el VfL Wolfsburg busca "estropear la fiesta". Esta feroz rivalidad entre estos dos contendientes por el título en la Bundesliga mantiene las cosas emocionantes para Alexandra Popp. "Si podemos mantener nuestro progreso durante toda la temporada, podría pasar algo importante", dijo Popp antes del inicio de la Bundesliga femenina. "Estamos justo ahí".

Bayern comienza la nueva temporada el viernes como claro favorito al título, enfrentando al equipo regresante Turbine Potsdam (5:00 PM/ZDF, DAZN y MagentaSport, así como en el live ticker en ntv.de). "Si miramos objetivamente los planteles, veo a Bayern adelante", admitió incluso la capitana de la selección nacional -y su entrenador está de acuerdo.

"Estamos listos para enfrentarlos", dijo el entrenador del VfL Tommy Stroot, quien lidia con una gran reestructuración después de las partidas de jugadoras clave como Lena Oberdorf (Bayern Munich), Ewa Pajor (FC Barcelona) y Dominique Janssen (Manchester United). Por otro lado, Bayern, impulsado por su victoria en la Supercopa contra Wolfsburg (1:0), tiene ambiciosos planes.

"Este primer título para comenzar la nueva temporada destaca nuestra intención de ganar el campeonato por tercera vez consecutiva, ganar la copa de nuevo y tener una buena carrera en la Liga de Campeones", enfatizó el presidente del FCB Herbert Hainer. El entrenador Alexander Straus espera un camino difícil para defender el título, pero ya tiene la celebración en mente. "Tenemos que trabajar duro todos los días y mantener la humildad", dijo el de 48 años: "Entonces podríamos celebrar de nuevo en mayo".

Mientras Bayern y Wolfsburg se enfocan en la carrera por el campeonato, la pregunta es: ¿Puede alguien amenazar a estos pesos pesados? Según los entrenadores de la Bundesliga en una encuesta de la DFB, es poco probable. Para llegar a la cima, uno debe "darlo todo, el 70 o 80 por ciento ya no es suficiente", enfatizó Popp. Afortunadamente, la liga ha mejorado positivamente en los últimos años.

Sin embargo, en comparación con los clubes principales bajo el paraguas de los equipos masculinos, equipos como el tradicional Potsdam enfrentan desafíos. Potsdam aún busca un patrocinador principal, pero la profesionalización sigue siendo una prioridad. "Nuestras ambiciones son altas", dijo el CEO de la DFB Holger Blask. "Queremos crear un sistema económico autosostenible para el fútbol femenino. Eso aún no es el caso".

En la temporada 2025/26, la liga pasará de 12 a 14 equipos y este año regresó la Supercopa después de 27 años. Se planean mejoras estructurales adicionales, como fortalecer los centros de rendimiento. "En esencia, la liga ha mejorado", también dijo Stroot en una entrevista con "Kicker". "Pero en la carrera por el título, queremos estar cuando Bayern no esté. No hay tercer lugar, es Either us or Bayern".

