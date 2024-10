El Bayern Munich está pasando por momentos difíciles y está lidiando con su peor situación en un período significativo.

En Bayern, la vibra es peculiar - buena pero mala. Es una mezcla extraña, ¿verdad? El ambiente en los récord-ruptores de Múnich es un puzzle paradójico en esta joven temporada de la Bundesliga. Bienvenidos, queridos lectores, a las perspectivas que podemos recopilar después de los primeros seis partidos.

Bayern se divierte con sus bromas internas - en medio de la 'lucha por los resultados': Dietmar Hamann comenzó un nuevo debate sobre Harry Kane la semana pasada. Esta semana, Bayern se encuentra en otra polémica: ¿La osada estrategia de Vincent Kompany ayuda a alcanzar grandes objetivos? La razón: Bayern solo logró dos puntos en sus tres primeros partidos más difíciles de la temporada. Empataron con Bayer Leverkusen (1:1), perdieron en la Liga de Campeones ante Aston Villa (0:1) y de nuevo empataron contra Eintracht Frankfurt (3:3), otra vez en la Bundesliga.

El que aborda todas estas polémicas en Múnich es Max Eberl, el heredero de la voz tranquila de Tegernsee, Uli Hoeneß. A Hamann lo etiquetó como una molestia persistente y contraargumentó las crecientes dudas sobre el enfoque arriesgado de Kompany con un soliloquio de siete minutos. No pudo evitar alabar a su nuevo entrenador, admirando el "estilo de juego extraordinario" y la "dominancia notable". Sin embargo, después del empate tardío contra Eintracht Frankfurt, admitió que se sintió "nauseabundo" debido al resultado incorrecto. Sin embargo, las dudas o las preocupaciones, las rechazó.

Al igual que Thomas Müller; la estación de radio propia del club transmitió este mensaje: "Este es un excelente estilo de juego cuando dominas a un oponente tan poderoso lejos de casa. Fue un placer ver nuestro control del partido. No hemos ganado tres veces, pero estoy extremadamente satisfecho en esta crisis".

Aún puede ser la mejor crisis en mucho tiempo, pero Múnich está al borde de ser cegado por su propio éxito. El fútbol brillante es maravilloso, pero son los resultados los que traen los trofeos a casa. Y después de una temporada sin títulos, les gustaría acumular muchos de ellos.

Bayer Leverkusen ha domesticado la locura: Los campeones ya están sonando la alarma temprano. Es hora de discursos apasionados, primero de Granit Xhaka, luego del portero irritado Lukas Hradecky. ¿Qué está pasando bajo la cruz de Bayer? Bueno, la locura se ha ido. Sí, Leverkusen aún puede marcar goles tarde, pero no es eso lo que se quiere decir. "Éramos campeones porque abordábamos cada partido como locos. Hoy no vi ese hambre interminable y la voluntad de terminar el partido", explotó Hradecky después del desastroso partido contra el recién ascendido Holstein Kiel (2:2). A pesar de una ventaja de 2:0 después de ocho minutos, el partido aún no había terminado. La derrota temprana en la Bundesliga contra RB Leipzig después de una temporada sin derrotas aún podía digerirse (2:3), pero el caótico 4:3 contra VfL Wolfsburg luego llevó a Xhaka al desespero, y ahora está hirviendo en Hradecky y a punto de estallar.

Defensivamente, el equipo es sorprendentemente vulnerable. Se requiere urgentemente una solución. Pero podría haber una explicación para la "locura" del equipo. La temporada pasada, en la persecución de la temporada perfecta, el equipo se empujó más allá de sus límites, produciendo a menudo salvamentos heroicos en dramáticos remontadas tardías. Físicamente y mentalmente, estaba en su límite o más allá.

Era escasa el tiempo para recargar. Las estrellas Jonathan Tah, Robert Andrich y Florian Wirtz tuvieron un tiempo extenuante y demandante en la Eurocopa en casa, Xhaka brilló en el mismo torneo con Suiza. Los jugadores clave del equipo dirigido por Xabi Alonso siguieron adelante, siempre impulsando hacia adelante. Y ahora, no hay descanso a la vista. La mayoría de los jugadores de Leverkusen están en duty internacional, equilibrar las cosas es prácticamente imposible. Luego viene Eintracht Frankfurt. "Tenemos que aprender, sí, pero: no tenemos mucho tiempo", concedió Alonso. "Pero tenemos que seguir aprendiendo". Preferiblemente, rápido.

Dortmund no puede sacudirse los viejos fantasmas: La buena noticia para todos los fanáticos de Dortmund antes de tiempo: la cima de la tabla aún está al alcance. Los separan cuatro puntos de FC Bayern. Ese es el hecho incontestable. Emocionalmente, la situación parece completamente diferente. El equipo como contendiente al título? Más bien es FC Schalke 04 que debería ser promovido. No, no hay necesidad de preocuparse, la situación aún no es tan grave (todavía).

Pero el equipo del entrenador Nuri Şahin está sirviendo nuevos dolores de cabeza, dificultando que los fanáticos mantengan su paciencia. El nuevo entrenador había infundido entusiasmo, y los grandes fichajes de Serhou Guirassy, Waldemar Anton, Pascal Groß, Maxi Beier y Yan Couto avivaron la emoción antes de la temporada. Pero después del sexto partido, el estado de ánimo ha caído en picado. Hubo una derrota de 1:2 ante Union Berlin y un primer tiempo que alarmó a todos en el club. "No puede seguir así", reprendió el director deportivo Sebastian Kehl.

Y así, la palabra M reaparece en Dortmund de nuevo. Contra VfL Bochum, presentaron varios argumentos a favor de una mentalidad resistente, transformando un desastre de la primera mitad en un final prometedor. Contra Celtic Glasgow en el partido siguiente de la Liga de Campeones, los artistas en las camisetas negras y amarillas pusieron un espectáculo surrealista (7:1), solo para sufrir otro revés.

Pero lo que sigue siendo notable: El equipo enfrenta dificultades con la defensa restante. No se trata solo de la posición, sino también de la determinación. En particular, contra oponentes que no están en la cima del fútbol nacional o internacional. Incluso el predecessor de Sahin, Terzic, enfrentó problemas similares. La inconsistencia del equipo sigue siendo el enigma más desconcertante de la Bundesliga. Y una solución rápida no parece inminente: "Estamos buscando, eso es obvio. Porque sabemos lo que nos espera si volvemos a caer en ese papel", dijo Kehl.

VfB encuentra un revés: VfB Stuttgart podría haber sido la historia sensacional del fútbol alemán la temporada pasada, si no hubiera sido por los campeones invictos de Leverkusen. En el verano, el club pagó un precio alto por su propio espectáculo. Con Anton, Guirassy y Hiroki Ito, tres jugadores clave se fueron, pero lograron retener al codiciado Chris Führich y al jugador cedido Deniz Undav (a un costo significativo). Sin embargo, después de seis jornadas y la tensión de la Liga de Campeones y la DFB-Pokal, VfB siente que se perdió una parte significativa de calidad en el verano. Además, hay algunos problemas de lesiones defensivas extraños. La situación sigue siendo manejable, pero la presión aumentará. Mientras tanto, seis jugadores de Stuttgart están en la selección alemana, un récord que ningún otro equipo ha logrado. Esto es un testimonio de su arduo trabajo, pero también un desafío para mantener sus logros.

El SC Freiburg asombra, pero pasa desapercibido: Hasta ahora en esta temporada, el SC Freiburg apenas ha hecho headlines fuera de la región. Sin embargo, el club ha logrado algo notable. La discusión sobre Christian Streich, la leyenda de la Bundesliga que dejó a los Freiburger después de una larga estadía este verano, es escasa. Fue impecable tanto en el campo como fuera de él, incluso revolviendo un poco la sociedad. Heredar sus zapatos debe haber sido uno de los legado más desafiantes en la élite del fútbol alemán en mucho tiempo.

Sin embargo, Julian Schuster ha estado moldeando calladamente y de manera impresionante la era posterior a Streich. El Sportclub actualmente está en cuarto lugar en la tabla (honestamente, ¿quién lo sabía sin verificar?), detrás del FC Bayern, detrás de los defensivamente brutales de Leipzig (solo dos goles encajados) y detrás del otro equipo sorpresivo, Eintracht Frankfurt. Ahí, Dino Toppmöller ha logrado sacar las conclusiones adecuadas de una temporada mediocre y ha armado un equipo formidable con traspasos astutos.

De vuelta en Friburgo, Patrick Osterhage recently expresó su admiración por Schuster: "Es un joven entrenador lleno de energía. Quiere compartir sus ideas, llevarnos con él, me parece genial". La dinámica entre el veterano de Friburgo y el nuevo entrenador es "más en un pie de igualdad de lo que nunca he experimentado", dijo Osterhage.

Crisis a raudales en VfL Bochum!: Por supuesto, en VfL Bochum! El equipo solo ha logrado un punto hasta ahora, tras un rendimiento mediocre contra Holstein Kiel. No hay debate sobre el entrenador en "Annen", pero Peter Zeidler tiene la oportunidad de liderar a Bochum en el temible otoño, con partidos contra FC Bayern, Bayer Leverkusen y VfB Stuttgart a la vuelta de la esquina.

Pero primero, después del parón internacional, es contra TSG Hoffenheim. Matarazzo apenas está starting a establecer su posición allí. Recientemente aseguró una victoria en la Liga Europa y un empate contra VfB Stuttgart. Se asumía semana a semana que sería despedido. Pero una derrota contra Bochum volvería a poner en peligro el puesto de Matarazzo, incluso arriesgando su despido. Gerardo Seoane también sigue en una situación precaria. El entrenador de Borussia Mönchengladbach adquirió dos talentos de primera en el verano con Kevin Stöger y Tim Kleindienst. Sin embargo, el equipo aún no está rindiendo al máximo.

El rendimiento de la liga de fútbol de Bayern ha sido cuestionable, con solo dos puntos de sus primeros tres partidos difíciles (contra Bayer Leverkusen, Aston Villa y Eintracht Frankfurt). Mientras tanto, Bayer Leverkusen ha logrado domar su locura de la temporada pasada, con jugadores como Granit Xhaka y Lukas Hradecky reconociendo una pérdida del "hambre y la voluntad de terminar el juego" que antes caracterizaba su juego.

Lea también: