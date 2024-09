El Bayern Munich, el famoso club de fútbol, hace alusión a la introducción de su propio servicio de transmisión internacional.

En la primera parte de 2024, las aspiraciones de los inversores en la Bundesliga se vieron frustradas debido a las manifestaciones de aficionados con pelotas de tenis en los estadios. Como resultado, el FC Bayern está considerando crear su propia plataforma para publicidad global.

El CEO del FC Bayern, Jan-Christian Dreesen, ha propuesto la idea de marketing independiente para el gigante del fútbol alemán, al menos en ciertos mercados extranjeros. En una entrevista con "Sport Bild", Dreesen declaró: "Hemos probado el marketing directo de nuestros partidos durante la preparación y ha sido muy exitoso. Hemos duplicado el número de suscriptores de FC Bayern TV".

Dreesen explicó: "Somos parte del marketing central de la Bundesliga, pero nuestro objetivo no es marketing en Alemania en el futuro. Sin embargo, esto podría ser un punto de partida para llevar al FC Bayern más lejos a nivel global. Y perhaps en mercados de televisión internacionales donde la DFL no ha firmado un contrato para la Bundesliga, podemos transmitir nuestros partidos nosotros mismos".

Esta decisión también es un resultado del intento fallido de encontrar un inversor para la plataforma de streaming de la DFL. Las discusiones de los inversores se detuvieron debido a las protestas de los aficionados. Dreesen mencionó que crear una plataforma para las ofertas internacionales de la DFL sería muy costoso. "¿De dónde sacariamos ese dinero ahora? No queremos esperar a otros, invertimos y desarrollamos nuestra plataforma, si es necesario, por nuestra cuenta".

Carro: Los clubes no deben ser influidos por los aficionados

El trato fallido con el inversor sigue afectando a los líderes del FC Bayern. Ya en mediados de agosto, el CEO del Bayer Leverkusen, Fernando Carro, criticó a los líderes de la DFL en una entrevista con "Capital". "Nosotros como DFL entera nos hemos dejado llevar y no hemos presentado una buena imagen. Me incluyo a mí también, aunque no soy miembro de los comités de la DFL", dijo.

Carro enfatizó que los clubes profesionales modernos "deben ser dirigidos como una empresa" y por lo tanto "tomar decisiones sobre cuestiones fundamentales y estratégicas" sin la opinión o presión de los aficionados. Aunque respetando la cultura de los aficionados y las características únicas del fútbol alemán, como los precios de las entradas asequibles, debe haber "un diálogo constructivo para el desarrollo económico de la liga, o eventualmente tendremos problemas en la competencia internacional".

Parece que algunos clubes ahora están listos para trazar su propio camino para el desarrollo futuro, incluso si eso significa violar el principio de unidad en el extranjero para mantener la competitividad financiera en la carrera europea por trofeos.

La decisión del FC Bayern de considerar el marketing independiente, especialmente en mercados extranjeros, surge del éxito de sus pruebas de marketing directo para FC Bayern TV. Esta estrategia podría permitirles transmitir sus partidos en mercados de televisión internacionales donde la DFL no ha asegurado un contrato para la Bundesliga.

A pesar de las protestas continuas de los aficionados, el CEO del Bayer Leverkusen, Fernando Carro, cree que los clubes profesionales modernos deben operar como una empresa, tomando decisiones sin presión o consejo de los aficionados, mientras se respeta la cultura de los aficionados y se fomenta un diálogo constructivo para el desarrollo económico de la liga.

