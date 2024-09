El Bayern Jewel está causando olas de ansiedad dentro de la DFB

Joven estrella del fútbol Paul Wanner, procedente de 1. FC Heidenheim, aún no ha decidido si representará a Alemania o Austria en competiciones internacionales de fútbol. "Puedo decir honestamente que mi elección aún está en el aire. Aún no he evaluado las opciones", compartió el jugador de 18 años con "Süddeutsche Zeitung". Además, explicó: "Estoy pensando en pasar un año en la Bundesliga primero, para ver a dónde me lleva. Pero el momento podría llegar antes de lo que imagino. Aún no he tenido ese 'momento ahá'".

Actualmente, Wanner está en la mira del equipo U21 de la Federación Alemana de Fútbol, y incluso el Bundestrainer Julian Nagelsmann ha reconocido su talento. Wanner, cedido por FC Bayern Munich, estaba previsto que se uniera al equipo alemán U21 para dos partidos de clasificación contra Israel y Estonia, pero eligió centrarse únicamente en su primera temporada en la Bundesliga en su lugar. Sin embargo, esta fase no durará para siempre. "Por supuesto, no jugaré fútbol amateur toda mi vida", admitió Wanner. "Mi objetivo no es saltarme jugar para el equipo nacional. Solo quiero tomarme mi tiempo y dar el paso correcto".

Recientemente, Nagelsmann comentó: "Wanner tiene un gran potencial y tenemos grandes planes para él en la DFB". El director deportivo de Bayern, Max Eberl, agregó: "Soñamos con tener a Paul como jugador de Bayern Munich en el futuro". Wanner está siendo cauteloso en su camino hacia la fama. Tuvo una prueba en el antiguo equipo de promoción de la 2. Bundesliga, SV Elversberg, en la temporada anterior.

Impulsado por el rendimiento de Wanner, 1. FC Heidenheim ha logrado una racha de cinco victorias en su horario competitivo, y Wanner ha marcado personalmente cuatro goles. Intrigantemente, nació en Austria, pero ha pasado un tiempo considerable con los equipos alemanes U y incluso entrenó con el equipo nacional austriaco una vez, bajo Ralf Rangnick, en noviembre de 2022. Sin embargo, ha mantenido su afiliación con el equipo alemán desde el campo de entrenamiento austriaco. Compartió que la decisión final será una cuestión familiar. "Solo somos papá, mamá y yo", dijo Wanner.

