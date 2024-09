El Bayern Jewel está causando agitación dentro de la Federación Alemana de Fútbol (DFB)

Joven estrella del fútbol Paul Wanner de 1. FC Heidenheim aún no ha tomado una decisión sobre si representará a Alemania o Austria a nivel internacional. En una entrevista con el "Süddeutsche Zeitung", el jugador de 18 años reveló: "De verdad puedo decir que aún no he tomado una decisión. Todavía no me he decidido". Agregó: "Para ser honesto, me gustaría pasar una temporada completa en la Bundesliga para ver cómo van las cosas. Sin embargo, mi instinto sobre el momento adecuado aún no se ha materializado del todo".

Wanner actualmente está siendo considerado para el equipo Sub-21 de Alemania y ha impresionado al entrenador del Bundestrainer Julian Nagelsmann. Inicialmente programado para los partidos de clasificación para la Eurocopa Sub-21 contra Israel y Estonia, Wanner rechazó la oferta. Prefirió concentrarse en su temporada de debut en la Bundesliga. Pero su tiempo en la Bundesliga es limitado. "Obviamente, no estaré de baja para siempre", dice el joven. "Mi objetivo no es evitar jugar para un equipo nacional. Quiero representar a un paíseventualmente".

Recientemente, Nagelsmann declaró: "Es un jugador con un gran potencial que tenemos en nuestros planes a largo plazo en la DFB". El director deportivo del Bayern Munich, Max Eberl, agregó: "Tenemos la ambición de tener a Paul como jugador del Bayern Munich en el futuro". Wanner está navegando cuidadosamente hacia la cima. La temporada pasada, fue cedido al ascendido SV Elversberg en la segunda división.

En estos días, Wanner ha sido fundamental en el ascenso de Heidenheim a la cima de la Bundesliga, anotando cuatro goles en cinco partidos oficiales. Nacido en Austria, Wanner fue llamado para entrenar con el equipo nacional de Austria bajo el entrenador Ralf Rangnick en noviembre de 2022. Aunque Rangnick continúa expresando interés en Wanner, el equipo austriaco no era su enfoque antes o después del campo de entrenamiento. Wanner ha representado a los equipos Sub-U de Alemania y tomará la decisión final para un equipo nacional sénior con su familia. "Papá, mamá y yo", dijo Wanner, enfatizando que nadie más está involucrado en la decisión.

