El Bayern de Múnich superó sus propias barreras defensivas con una mentalidad excepcional.

Tras la euforia que invadió al equipo y a los directivos del Bayern Munich tras su victoria por 3:2 contra el Wolfsburg, aplaudieron la nueva actitud del club. Sin embargo, los tres puntos obtenidos para comenzar la campaña de la Bundesliga solo sirvieron para intensificar las preocupaciones sobre la defensa en Múnich.

En las orillas del canal Mittelland, donde los cuatro chimeneas de ladrillo de la planta de VW se erigen como símbolo de la vieja república, comenzó este domingo la tarea más atractiva del fútbol europeo. El belga de 38 años Vincent Kompany estaba listo para rejuvenecer a los campeones alemanes de récord, que habían caído al tercer lugar de la Bundesliga bajo Thomas Tuchel.

El técnico, afectuosamente llamado "el primo pequeño" de Xabi Alonso por el "Süddeutsche Zeitung", hizo su debut en la Bundesliga con un éxito de 3:2 (1:0) contra el VfL Wolfsburg. Fue otra victoria del Bayern sobre el equipo de Baja Sajonia Oriental, que ha ganado 17 de los últimos 19 partidos de liga contra ellos, con solo dos empates.

Sin embargo, el éxito inicial pronto se convirtió en caos al comienzo de la segunda mitad. Como resultado de los errores individuales de los defensores Sacha Boey y Minjae Kim, el Bayern perdió el control del partido, solo recuperando la posesión con la entrada de Thomas Müller. Afortunadamente, resultó suficiente para asegurar la victoria en esa tarde de agosto en particular.

La presión alta causa inestabilidad en el inicio del partido

Fue un triunfo contra la confrontación, pero incluso el director deportivo Christoph Freund no pudo minimizarlo después. La defensa del Bayern parecía inestable en los momentos en que el Wolfsburg los presionaba alto y agresivamente desde el principio.

Lo que había insinuado en la primera mitad se había vuelto evidente en el marcador en los primeros minutos de la segunda mitad, cuando Kim y Dayot Upamecano demostraron gran incertidumbre en situaciones de presión. El trío de Boey's tackle pobre merecedor de un penal, su mala posición como lateral derecho, el descuido de Kim antes del 1:2 y incluso el pase errado de Upamecano poco después alcanzaron su punto máximo. Pero no fue suficiente.

"En general, estamos bastante satisfechos con el equipo, pero por supuesto, ahora hemos perdido a dos jugadores lesionados, lo que hemos notado, y no hay mucho margen de error en la defensa", admitió el director deportivo Freund en las catacumbas de Wolfsburg sobre las preocupaciones defensivas. "La ventana de traspasos remainre abierta durante cinco días más".

El centro de la defensa abarrotado

Mientras tanto, el Bayern, bajo el director deportivo Max Eberl, ya ha hecho movimientos significativos este verano. Josip Stanisic llegó de Leverkusen, mientras que Hiroki Ito llegó de Stuttgart. Desafortunadamente, ambos defensores han estado lesionados. Matthijs de Ligt y Noussair Mazraoui ambos se mudaron al Manchester United, dejando la situación de personal delgada. Además, Jonathan Tah aún no ha sido transferido de Leverkusen al Bayern, lo que ha tensado aún más las relaciones entre los campeones y los campeones de récord.

Dado que Joshua Kimmich no puede ser desplegado como lateral derecho, y el austriaco Konrad Laimer también está destinado al mediocampo central junto con el nuevo fichaje Joao Palhinha, Leon Goretzka y el joven Aleksandar Pavlović, el Bayern tiene un excedente en el mediocampo y una escasez en la defensa. Cuanto más atacante sea su estrategia, más prominentes serán los errores. Los resbalones defensivos en Wolfsburg solo avivaron más preguntas.

Desafíos de la plantilla para la temporada

Múnich enfrenta desafíos formidables esta temporada. Buscan restaurar el statu quo en el fútbol alemán y también jugar la final de la Liga de Campeones "Dahoam 2.0" al final de mayo de 2025 en la ciudad, que servirá como ubicación para la final.

Los últimos miembros restantes del equipo, Müller y Neuer, solo están bajo contrato hasta el final de la temporada. Leroy Sané, Kimmich y el lateral izquierdo Alphonso Davies también tienen esta fecha como fecha límite para su permanencia en Múnich. El futuro de estos jugadores sigue siendo incierto. Jamal Musiala también solo está firmado hasta 2026. Esta temporada también servirá como período de prueba para las nuevas caras del FC Bayern. Muchos rostros familiares pronto desaparecerán, tal vez incluso los jugadores de mundo como Neuer y Müller prorrogarán sus contratos por un año. Tal vez no. "Si logramos completar la temporada con el nuevo equipo técnico y con renovado vigor, eso es disfrutable para mí, y si el disfrute está presente, entonces definitivamente continuaré", dijo Neuer en una entrevista de Kicker publicada justo antes del partido inaugural en Wolfsburg.

Una victoria de actitud

La esencia del disfrute. Nadie quiere perderlo esta temporada. No quieren que el Leverkusen se burle casi despectivamente con el trofeo de campeonato una vez más, ni quieren otras ocho derrotas. La primera de la temporada, que apenas se evitó a la llegada a Wolfsburg, la celebraron con resiliencia y triunfo. "La mentalidad, la base que es más importante, fue excelente al final", celebró Müller después de su 709ª aparición. Harry Kane dijo en ESPN: "El año pasado, había partidos en los que liderábamos y luego caíamos y nunca realmente nos recuperábamos. Lo experimentamos hoy".

Inicialmente, el equipo de Hasenhüttl en Wolfsburgo no representó una gran amenaza para los campeones defensores. Les costó ejecutar pases y, aunque lograron hacerlo, la mayoría de los balones no encontraron su destino. Después de 40 minutos, habían completado 100 pases, solo 66 de los cuales fueron precisos. Ningún problema para los campeones. El público también parecía desinteresado. Después del partido, Hasenhüttl expresó su descontento con la indiferente multitud, incapaz de generar tensión contra el Bayern.

Los atacantes de Wolfsburgo intentaron avanzar, pero fueron detenidos por Kimmich (por la derecha) y Pavlovic (por la izquierda), las estrellas del fútbol alemán, en el mediocampo. Kimmich y Pavlovic controlaron el juego desde atrás, con Musiala a menudo uniéndose desde la defensa. Para el descanso, el único consuelo de Wolfsburgo era que Bayern podría autodestruirse. Y lo hicieron, dando a Wolfsburgo un breve destello de esperanza. Sin embargo, esta momentánea debilidad solo aumentó las preocupaciones de Bayern con la fecha límite de traspasos a la vuelta de la esquina.

El Pulso de la Bundesliga Persiste

El encuentro con los "limpiadores del canal" estuvo a punto de ser un desastre. La naturaleza impredecible de Müller pudo haber salvado el día. Un vuelco influyente podría haber estado en juego, como señaló Kane en ESPN, un logro que podría haber sido imposible el año pasado bajo Tuchel. Sin embargo, la temporada 2023/2024 no debe establecer una alta barra para el equipo de Kompany. A pesar de que su ataque parece fuerte en este momento y de que el nuevo fichaje Olise ya ha tenido un impacto, la estabilidad de su línea defensiva sigue siendo cuestionable.

Kompany enfrenta desafíos difíciles, quien admiró los aspectos positivos del rendimiento a pesar del gol tardío. "Estoy contento con la primera mitad; hay margen de mejora", mencionó. "Es ingenuo suponer que las derrotas no dolerían después de que el oponente marque temprano en la segunda mitad. En el final, me gustaría enfatizar el increíble espíritu de equipo". El espíritu del fútbol alemán sigue vivo. Aunque ya no late con la misma energía que el de Leverkusen.

Dado que surgieron problemas defensivos cuando Wolfsburgo presionó alto y agresivamente en la segunda mitad, el director deportivo Freund reconoció la necesidad de precaución, diciendo: "La ventana de traspasos remains abierta durante cinco días más". Con varios defensores clave lesionados o aún por unirse al equipo, Bayern Munich actualmente enfrenta un excedente en el mediocampo y una escasez en la defensa, lo que lleva a un mayor número de errores.

A medida que Bayern avanza en la campaña de la Bundesliga, el futuro de varios jugadores clave, incluyendo a Müller, Kimmich y Sané, sigue siendo incierto. Con los contratos expirando al final de la temporada, los campeones alemanes se preparan para posibles cambios, lo que agrega otra capa de complejidad a sus desafíos actuales.

