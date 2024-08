El Bayern de Múnich inicia una prueba audaz contra Bayer, empujando los límites.

La temporada de la Bundesliga está a punto de comenzar, y el FC Bayern no forma parte de los partidos inaugurales. Esto significa que han estado fuera del rol de defender el título durante un tiempo. Actualmente, el Bayer Leverkusen ostenta el título, y su equipo parece aún más formidable. En respuesta, el FC Bayern está implementando una estrategia audaz.

De la nada, Vincent Kompany apareció como el nuevo entrenador. Este movimiento inesperado envió ondas shock en el mundo del fútbol. Se habían barajado nombres de posibles candidatos, solo para ser rechazados. Muchos han caído en el olvido, pero Ralf Rangnick y Julian Nagelsmann no fueron de ellos.

Kompany ahora está al mando, y aunque no es una "gran" solución, ciertamente es una intrigante. No tiene una experiencia extensiva como entrenador, habiendo llegado desde el club de montaña rusa FC Burnley. Sin embargo, el FC Bayern espera que Kompany pueda replicar el éxito que tuvo el Bayer 04 Leverkusen bajo Xabi Alonso la temporada pasada. Las trayectorias profesionales de los dos son bastante similares. Al igual que Alonso, Kompany fue un jugador de primera y también aprendió bajo el renombrado entrenador Pep Guardiola. Guardiola sigue siendo admirado en Múnich, y su orientación se buscó reportadamente antes de que Kompany fuera nombrado.

El FC Bayern está aiming a recuperar el control de las dinámicas de poder en esta temporada y hacer un regreso a la cima nacional e internacional. La final de la Liga de Campeones de este año es en Múnich, y esperan superar el trauma de la derrota en la final de 2012 ante el Chelsea en casa. Por ahora, aún están esperando en las sombras. No pudieron participar en la DFL Supercopa ya que no ganaron la liga ni la DFB-Pokal, ambas fueron a Leverkusen. En consecuencia, el partido inaugural de Leverkusen es contra el Borussia Mönchengladbach, no el FC Bayern.

Gran reestructuración en el FC Bayern

Este revés fue un golpe doloroso para el campeón récord. Thomas Tuchel, quien había causado revuelo dentro del club, recibió más críticas de Uli Hoeneß. Fue una muestra de frustración. Hoeneß no deja pasar la conducta ofensiva cuando se trata de su FC Bayern. El centro de control no oficial del FC Bayern aún se encuentra a unos 50 kilómetros al sur de Múnich, en la orilla occidental del lago Tegern. A pesar de no tener una posición de poder oficial, Hoeneß hizo mucho ruido en el teatro del entrenador, incluso deteniendo temporalmente la reconstrucción del equipo. Fue él quien anunció la decisión de la junta directiva de que el ocupado director deportivo Max Eberl debe vender antes de traer más jugadores de primera al lado de João Palhinha, Michael Olise y Hiroki Ito.

Este verano, la sala de máquinas del FC Bayern sufrió una gran transformación, algo raro en tiempos recientes. Las partes viejas han sido reparadas - Joshua Kimmich es probable que vuelva al centro permanentemente, y Thomas Müller puede correr y presionar como en sus mejores tiempos - y se han agregado componentes externos caros. Están destinados a proporcionar estabilidad al gigante envejecido.

El legendario Thomas Müller y el capitán Manuel Neuer corren hacia el final de sus ilustres carreras. Ya se han retirado de la selección nacional, y sus contratos de club caducan al final de la temporada. Sin embargo, por ahora, es a toda máquina. Esta nueva máquina está destinada a llevar al FC Bayern al límite - y más allá del Bayer Leverkusen. Su primera liga, que interrumpió la serie de "eternidad" de Múnich, debería quedar como un mero tropiezo y no alterar permanentemente las dinámicas de poder.

Solo una derrota para el Bayer, pero es una píldora amarga

El Bayer tuvo una temporada nacional perfecta, sin perder partidos. Desafortunadamente, su única derrota en cualquier partido oficial fue en la final de la Liga Europa contra el Atalanta Bergamo (0:3). En el fútbol alemán, el último equipo que venció al Bayer fue el VfL Bochum. Clave para esa victoria fue el pase y gol de Kevin Stöger, quien luego se mudó al Borussia Mönchengladbach después de una lucha por la permanencia desafiante pero exitosa. Gladbach ahora es el oponente inaugural de Bayer (20:30 CET, en vivo en DAZN y ntv.de).

Una victoria de Gladbach sería definitivamente un resultado impactante. Mientras Gladbach busca mejorar después de una temporada desastrosa, remains por ver si tienen lo que se necesita para vencer al Bayer. Los hombres de Alonso no han olvidado cómo dar la vuelta a los partidos en los minutos finales, como descubrió el Stuttgart en la DFL Supercopa. A pesar de estar un hombre abajo, la presión de Bayer solo aumentó, y su plantilla incluso se fortaleció en el verano. Aleix García se unió como el jugador deseado por Alonso para el centro, uniéndose a Granit Xhaka, Robert Andrich y el campeón del mundo Exequiel Palacios. Jean-Clair Todibo, un talento de 19 años, podría convertirse pronto en un titular regular en la defensa. Ofensivamente, agregaron a Marin Pongracic, un jugador versátil cuyo debut terminó prematuramente debido a una tarjeta roja.

En este partido agresivo, Alonso hizo ingresar tarde a Florian Wirtz, Alejandro Grimaldo, Jeremie Frimpong y el apto Patrik Schick, quien debería tener un duelo emocionante con Victor Boniface en la delantera. Con un hombre abajo, el Stuttgart fue exprimido y sorprendido tarde, mostrando el impresionante rendimiento del Bayer. Mientras Alonso no mencionó explícitamente Múnich, sí reconoció que su plantilla se ha fortalecido aún más.

Esta temporada, la carrera por el título no es estrictamente una carrera de dos caballos. Aunque pueda parecer improbable que VfB Stuttgart repita su segundo puesto después de perder a jugadores clave como Serhou Guirassy, Waldemar Anton e Hiroki Ito, los Suabios siguen causando revuelo en el campo. Su fútbol es audaz, agresivo e intimidatorio para cualquier rival. Sin embargo, un defensa central de primera categoría podría fortalecer aún más su bien equipado plantel. Jeff Chabot, nuevo arrival de 1. FC Köln, ahora lidera la defensa, pero para las competiciones largas y exigentes, eso puede que no sea suficiente. Afortunadamente, Chris Fuhrich, un ala muy cotizado, se quedó, y Deniz Undav fue fichado de forma permanente. Además, varios jugadores de las propias filas del club, como Angelo Stiller, han mostrado mejoras significativas, lo que podría valerles un puesto en la selección nacional después de la retirada de Toni Kroos.

Dortmund también ha enfrentado cambios. El entrenador Edin Terzić dimitió después de la derrota en la final de la Liga de Campeones, y su asistente Nuri Şahin tomó el relevo, trayendo refuerzos de gran nombre. Destaca la llegada de Niklas Süle al club. A pesar de tener un historial de consistencia cuestionable, Süle ha impresionado con su honestidad y estado físico, complaciendo al jefe del club Hans-Joachim Watzke. Otros refuerzos clave incluyen al veterano de la DFB Pascal Groß para reforzar el mediocampo, al defensa experimentado Waldemar Anton para reforzar la defensa y al prospecto de la DFB Maximilian Beier para impulsar el ataque. Sin embargo, la mayor incorporación de Dortmund, Serhou Guirassy, llega con problemas de lesiones que lo mantendrán fuera durante un período prolongado. Con la popular marcha de Niclas Füllkrug, Sébastien Haller aún no en su mejor momento y Youssoufa Moukoko reportedly a punto de marcharse, las opciones de Dortmund parecen limitadas más allá de Beier.

Se espera mucho de Dortmund a pesar de la pérdida de Mats Hummels y Marco Reus. Julian Brandt se espera que brille como el número 10, mientras que talentos como Jamie Bynoe-Gittens y Julien Duranville son animados a dar un paso al frente y establecerse a nivel nacional.

En cuanto a RB Leipzig, la pregunta es: ¿será ésta la temporada en que finalmente consigan su primer campeonato? A pesar de la pérdida de Dani Olmo a Barcelona por una cantidad importante de dinero, encuentran consuelo en el conocimiento de que las lesiones limitaron su impacto. Mientras tanto, Xavi Simons, quien impresionó como cedido en el PSG, opta por quedarse. Otros fichajes destacados incluyen al prodigio ofensivo noruego Antonio Nusa y al prospecto de la DFB Assan Ouedraogo. La pareja costó al club un total de 31 millones de euros. También se fichó al portero Maarten Vandevoordt para potencialmente convertirse en el número uno.

Su plantel está repleto de talento y calidad. Además de Olmo, no ha partido ningún jugador clave. De hecho, con Lois Openda y Benjamin Sesko liderando el ataque, tienen un dúo de delanteros letal con un gran potencial. Jugadores como Castello Lukeba, Mohamed Simakan o Nicolas Seiwald tienen un gran potencial de crecimiento. El plantel también cuenta con jugadores establecidos como Willi Orban, David Raum, Benjamin Henrichs, Xaver Schlager o Christoph Baumgartner. Si esto es suficiente para el campeonato, tendrán que demostrarlo primero. Sin embargo, la primera gran noticia de la nueva temporada debería pertenecer a FC Bayern y Thomas Müller. Thomas Müller está a punto de jugar su partido número 709 para Múnich, consolidando su lugar como el único jugador récord de los campeones récord. La (última?) persecución hacia Thomas Müller y compañía comienza.

