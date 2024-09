El Bayern de Múnich expresa su preocupación por la posible adquisición de Kane.

El enfrentamiento directo entre Bayern Munich y Bayer Leverkusen en la Bundesliga terminó en un empate 1:1 después de 90 minutos. Con el árbitro pitando el final, el máximo goleador de Bayern, Kane, ya no estaba en acción, habiendo sido sustituido anteriormente debido a una lesión. Bayern ahora enfrenta preocupaciones.

Bayern Munich se encuentra preocupado por el prometedora delantero Harry Kane antes de su viaje a Inglaterra en la Liga de Campeones. El jugador de 31 años sufrió una lesión en el tobillo izquierdo durante el partido de la Bundesliga contra Bayer Leverkusen (1:1) y fue sustituido en las etapas finales del partido. El director deportivo de Munich, Max Eberl, expresó sus preocupaciones después de ver el sufrimiento de Kane en el canal de televisión de pago Sky, pero admitió que carecía de más información. "Si Harry sale del campo, es grave. No tiene buena pinta", dijo, antes de añadir: "Espero que ahora sea roble inglés resistente".

Las leyendas del fútbol alemán se enfrentarán a Aston Villa en su segundo partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones el miércoles (9 pm CEST/DAZN), con actualizaciones en vivo en ntv.de. En su partido inaugural, arrasaron a Dinamo Zagreb 9:2, con Kane anotando un cuarteto de goles. Sin embargo, el entrenador de Bayern, Vincent Kompany, sigue reacio a hacer un diagnóstico, stating, "No soy médico", mientras expresa optimismo para el partido del miércoles.

