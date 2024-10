El Bayern de Múnich expresa su preocupación por Harry Kane una vez más.

Bayern Munich está de nuevo preocupado por Harry Kane, su delantero estrella. El inglés tuvo que abandonar prematuramente el campo en el emocionante partido de esta semana de la Bundesliga contra el Eintracht Frankfurt, al igual que lo hizo en el partido anterior contra el Bayer Leverkusen. Los campeones ahora cruzan los dedos, esperando que no sea tan grave esta vez.

El entrenador Vincent Kompany expresó sus preocupaciones, diciendo: "Es demasiado pronto para saber qué pasa con él. Solo esperamos que no sea algo grave". También están preocupados por Dayot Upamecano, el defensa que marcó el igualador temporal de 2-2. Upamecano también tuvo que abandonar el campo temprano y será sometido a más exámenes.

Durante el partido contra el Bayer Leverkusen, Kane tuvo que abandonar el campo justo antes del final. Inicialmente, Bayern temió una lesión de tobillo para su jugador estrella. Sin embargo, el incidente resultó ser menos grave y Kane regresó rápidamente al campo en el partido siguiente de la Liga de Campeones contra el Aston Villa. A pesar de su regreso, Bayern sufrió una derrota de 0-1 y Kane no marcó, lo que significa su tercer partido consecutivo sin goles. Por su parte, Bayern también ha estado sin ganar durante tres partidos seguidos.

"Volverá a marcar"

Lothar Matthäus defendió a Kane ante la crítica de varios expertos. A pesar de que Kane no ha marcado, Matthäus, de 63 años, aún confía en sus habilidades. "No me ha decepcionado en los 15 o 16 meses que lleva en el Bayern", dijo Matthäus en Sky. "No está en su mejor momento ahora, pero Kane necesita estar al 100% para marcar goles. Cuando está en forma, marcará. Si no, no marcará los goles que se esperan de él".

El colega experto de Matthäus, Dietmar Hamann, Recently raised eyebrows by stating that the million-dollar signing, Kane, "still needs to prove he's worth the fee". Eberl, director deportivo de Bayern, respondió a la crítica de Hamann antes del partido contra Frankfurt, diciendo: "Didi Hamann es como el tinnitus. Aparece cada tres días".

