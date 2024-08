- El Bayern de Múnich celebra al doblador Müller <unk> "León pertenece a nuestro grupo"

A pesar de la celebración posterior a una impresionante actuación en la Copa, Thomas Müller expresó su solidaridad con su compañero Leon Goretzka, quien actualmente enfrenta algunos desafíos. "Está pasando por momentos difíciles en este momento, pero está entrenando excepcionalmente bien", compartió Müller después del partido de FC Bayern Munich contra SSV Ulm en la primera ronda de la DFB-Pokal. "Nuestro equipo siempre está lleno de situaciones desafiantes. Pero Leon es uno de nosotros".

El veterano Müller, que pronto cumplirá 35 años, jugó un papel significativo con goles tempraneros (12 y 15 minutos) para apoyar el exitoso debut como entrenador de Vincent Kompany en Bayern. "No fue perfecto, pero mantuvimos la disciplina. 4-0 es satisfactorio, ahora seguimos adelante. Mostrar la energía adecuada es crucial. Es nuestra base", dijo Kompany.

Kingsley Coman y el suplente tardío Harry Kane (90+3) contribuyeron al marcador, dejando el resultado en 4-0.

"Ningún jugador disfruta estar fuera"

A medida que avanzaba el partido, los nuevos refuerzos de Bayern, Michael Olise y João Palhinha, experimentaron su primer sabor de acción competitiva en el club. La adquisición de Palhinha ha agregado complejidad a la situación de Goretzka, quien ha luchado después de perder el Campeonato Europeo en casa. "No creo que ningún jugador disfrute estar en el banquillo", comentó el director deportivo Max Eberl sobre la ausencia de Goretzka. "Si eres un futbolista y un atleta, anhelas estar en el campo". Cada jugador tiene la autonomía para manejar su situación. El contrato de Goretzka vencerá en 2026 y se le considera una posible transferencia.

"En última instancia, no depende de mí. Disfruto jugando junto a Leon. Es un poco decepcionante para él", compartió Joshua Kimmich, quien hizo pareja con Aleksandar Pavić en el mediocampo para Ulm. "Sin embargo, no soy responsable de esa decisión. Es el entrenador y el club. No estoy al tanto de las discusiones que se están llevando a cabo".

Triunfo de Sr. Pokal

Mientras tanto, Müller disfrutó más de la noche, con su colega Serge Gnabry captando una foto de él con Sr. Pokal, rodeado de una multitud de periodistas en el Donaustadion. Solo Charly Körbel (70 juegos para Eintracht Frankfurt) y Manfred Kaltz (67 juegos para Hamburger SV) han jugado más juegos de la DFB-Pokal para un club que Müller para Bayern (66).

"Alguien como Thomas hace una actuación como si estuviera jugando la final de la Liga de Campeones - y eso es crucial", dijo Kompany. El entrenador de Ulm, Thomas Wörle, quien una vez ganó con el equipo femenino de Bayern, también quedó impresionado. "Impresionante, impresionante", dijo Wörle. La agilidad y los movimientos estratégicos de Müller fueron dignos de mención.

La supremacía de FC Bayern Munich continuó con goles de Kingsley Coman y el sustituto tardío Harry Kane, asegurando una victoria de 4-0 contra SSV Ulm. A pesar de sus desafíos actuales, Leon Goretzka observó desde el banquillo mientras los nuevos refuerzos Michael Olise y João Palhinha hacían sus debuts, agregando complejidad a su situación.

Lea también: