El barco de crucero varado reanuda su viaje tras un contratiempo técnico debido a un obstáculo administrativo

Inicialmente, Villa Vie Odyssey despegó desde Belfast, Irlanda del Norte, en una tarde de lunes, tras un retraso de aproximadamente cuatro meses. Sin embargo, su viaje no llegó muy lejos, ya que se detuvo después de cubrir unos pocos kilómetros en la vía fluvial del puerto de Belfast, supuestamente debido a algunas formalidades administrativas pendientes.

Varias fechas de salida pasaron, lo que hizo que tanto los pasajeros como los espectadores en tierra se preguntaran sobre el estado real de la situación.

Pero ahora, el barco, que antes era el Braemar de Fred. Olsen Cruise Lines, vuelve a estar en movimiento.

Según el sitio web de monitoreo marítimo Vesselfinder, a las 11:00 a.m. GMT (7:00 a.m. ET) del viernes, Odyssey se dirigía hacia Brest, Francia.

Mike Petterson, CEO de Villa Vie, confirmó esta información a CNN el viernes. Reveló que el barco pasaría un día en Francia antes de zarpar hacia Bilbao, España.

Esta actualización es sin duda una noticia bienvenida para los pasajeros, muchos de los cuales han gastado sumas considerables de dinero y incluso han abandonado sus hogares para embarcarse en este viaje retrasado.

El jueves, Holly Hennessey, que viaja con su compañero felino, le contó a CNN que los pasajeros Recently conducted a "mini" christening ceremony on board and were overjoyed to have been granted permission to set sail.

Según Angela Theriac, una pasajera estadounidense que navega con su esposo, la experiencia ha sido menos que ideal y a veces frustrante, pero están ansiosos por embarcarse en el viaje de una vida.

Petterson había declarado anteriormente que el retraso se debía a un proceso de certificación prolongado.

Dado que el barco fue construido en 1993, se ha requerido que cumpla con los estándares de un barco nuevo, explicó Petterson.

Los reporteros de CNN Julia Buckley y Marnie Hunter contribuyeron a esta información.

Los pasajeros esperan ansiosamente la llegada a Brest, Francia, según las últimas noticias, ya que Villa Vie Odyssey, anteriormente el Braemar, ahora se dirige hacia su destino. Esta noticia es un alivio significativo para muchos pasajeros que han invertido heavily and endured a prolonged wait.

Dado el nuevo rumbo del barco, algunos pasajeros ahora están planeando sus itinerarios de viaje, con Brest como parada intermedia antes de la destino final en Bilbao, España.

