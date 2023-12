El Barcelona comienza su vida sin Lionel Messi con una emocionante victoria

Era la primera vez en 18 años que el club empezaba una campaña sin el argentino, que fichó por el París Saint-Germain por dos temporadas el 10 de agosto.

Muchos aficionados lucieron camisetas de Messi y cantaron canciones sobre el mejor jugador de la historia del club mientras presenciaban un entretenido partido en el Camp Nou.

Gerard Piqué, que lleva muchos años al servicio del Barça, adelantó de cabeza a su equipo y Martin Braithwaite marcó al filo del descanso, con lo que el Barcelona parecía tener el control total.

Pero dos goles de Julen Lobete, de la Real Sociedad, y Mikel Oyarzabal, de la Real Sociedad, recortaron la desventaja a un solo gol, lo que propició unos tensos minutos finales.

En el tiempo añadido, Sergi Roberto culminó un contragolpe para dar los tres puntos al Barcelona en su primer partido de Liga.

"Nos hemos complicado las cosas, pero hemos hecho un gran partido", declaró Piqué tras el encuentro.

Era un gesto que tenía que hacer

El domingo se permitió a los aficionados volver al estadio por primera vez en 526 días, y 20.000 seguidores presenciaron cómo este joven equipo del Barcelona intentaba consolidarse sin Messi.

Sin duda, hubo signos prometedores de que este equipo todavía puede producir al más alto nivel a pesar de la agobiante situación financiera en la que se encuentra el club.

Dominó amplios periodos del partido y demostró que todavía es capaz de desplegar un fútbol ofensivo y emocionante.

También fue muy oportuno que Piqué abriera el marcador, después de que el club anunciara que el defensa central se había rebajado el sueldo para aliviar parte de la presión financiera.

"Me he criado aquí, he jugado casi toda mi vida aquí, y era un gesto que tenía que hacer. He hablado con los otros capitanes y también van a hacer lo mismo", añadió Piqué, que celebró su gol besando el escudo de su camiseta.

En la Liga española, el Real Madrid empezó ganando al Alavés.

Un doblete de Karim Benzema y los goles de Nacho y Vinícius permitieron a Carlo Ancelotti iniciar su nueva etapa en el club con una victoria por 4-1.

Por su parte, el Atlético de Madrid comenzó su defensa del título con una aguerrida victoria por 2-1 ante el Celta de Vigo.

Ambos equipos se quedaron con diez hombres tras la expulsión de Hugo Mallo y Mario Hermoso por un incidente en los compases finales. Además, se mostraron ocho tarjetas amarillas a lo largo del encuentro.

Sin embargo, dos goles del argentino Ángel Correa dieron la victoria al campeón, a pesar de que Iago Aspas empató de penal.

