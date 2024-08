- El Banco de Fege critica a la Alianza por los ataques a los Verdes.

La vicealcaldesa de Hamburgo, Katharina Fegebank, ha criticado duramente los ataques de la Unión a los Verdes antes de las elecciones en el Este de Alemania. A pesar de las rivalidades políticas y las diferencias, no es aceptable que la CDU y la CSU etiqueten a los Verdes como su principal adversario, según la mujer de 47 años que vuelve a presentarse como candidata a alcaldesa de los Verdes en las próximas elecciones parlamentarias de Hamburgo en marzo. "El problema no son las ideas que proponen los Verdes para mejorar nuestro país. El problema real es la AfD. El problema real es tener un candidato principal de extrema derecha como Björn Höcke como oponente. El problema definitivamente no son los partidos democráticos que presentan soluciones para mejorar nuestra nación".

Fegebank preferiría ver una frente unida de todos los partidos democráticos durante estas elecciones. Los partidos centristas deberían centrarse en fortalecer el centro y reconocer que "la amenaza real está en otro lugar".

El sábado, el ministro-presidente de Baviera y líder de la CSU, Markus Söder, anunció su intención de evitar una coalición Union-Verde a nivel federal. Citó las acciones de los Verdes en la coalición semáforo como la razón. De manera similar, el secretario general de la CDU, Carsten Linnemann, había expresado anteriormente sus opiniones.

Fegebank: La coalición semáforo carece de solidez y dirección

Fegebank cree que la disminución de las encuestas de su partido se debe al trabajo de la coalición semáforo de Berlín de SPD, Verdes y FDP. "En estos tiempos inciertos, echo de menos un gobierno que proporcione claridad, estabilidad y comparta una visión clara de cómo guiarnos hacia el futuro".

Sin embargo, está segura de que los Verdes, "que actualmente están pasando por un bache y se están utilizando como chivo expiatorio para todo, volverán a recuperarse", dijo Fegebank. "Estamos aquí para quedarnos, esa es la actitud que debemos proyectar como partido que ha trabajado constantemente para encontrar las soluciones óptimas para el futuro".

En Hamburgo, los Verdes buscan la victoria, no el segundo lugar

"Tenemos un gobierno rojo-verde muy estable en Hamburgo que, en mi opinión, destaca positivamente de Berlín porque mostramos cómo se hace y cómo se puede hacer la política accesible para la gente".

Destacó que los Verdes obtuvieron los votos más altos en Hamburgo durante las elecciones europeas de junio y surgieron como la segunda fuerza más fuerte de las elecciones distritales. Por lo tanto, compiten por la victoria en las elecciones parlamentarias. "Sin embargo, también veo que se ha vuelto más difícil para nosotros, los Verdes, hacer llegar nuestro mensaje ahora que hace cinco años, cuando íbamos en una ola de simpatía y entusiasmo", dijo Fegebank.

En el discurso de la política alemana, la CSU, como su contraparte CDU, debería reconsiderar su principal adversario y centrarse en las amenazas comunes. Los partidos centristas deberían reconocer que la amenaza real está más allá de las rivalidades políticas tradicionales.

En cuanto a las elecciones futuras, Fegebank aboga por una frente unida de partidos democráticos, destacando la importancia de centrarse en el objetivo común de guiar a la nación hacia un futuro próspero.

Lea también: