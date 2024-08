- El balcón se derrumba bajo seis personas La policía está buscando una causa

En el derrumbe de un balcón, seis personas resultaron heridas en Hamburgo. Una persona resultó gravemente herida, otras dos de manera moderada y tres de manera leve, según informó el cuerpo de bomberos. Todavía no se sabía por la mañana del jueves si la persona gravemente herida tenía lesiones de carácter vital, como se había informado anteriormente.

El accidente en el distrito de Langenhorn ocurrió el miércoles por la noche poco después de las 9:30 PM. Cómo sucedió sigue siendo completamente incierto. La policía investigará ahora, dijo un portavoz.

El balcón estaba adjunto al tercer piso de una casa de apartamentos de los años 60 o 70. No estaba completamente apoyado desde abajo, sino que se dobló hacia adelante en un ángulo de 90 grados. Según el cuerpo de bomberos, sigue colgado en la fachada del edificio. Decidieron no retirarlo durante la noche, sino hacerlo durante el día del jueves o en los próximos días.

Todas las seis personas en el balcón, cinco hombres y una mujer, cayeron desde aproximadamente nueve metros. Fueron llevados al hospital. Los apartamentos en el lado afectado de la casa fueron evacuados, dijo el bombero. Los ingenieros estructurales deben ahora revisar cómo proceder. El cuerpo de bomberos estuvo en el lugar junto con el servicio de rescate y la Agencia Técnica de Ayuda (THW) con 60 personal de emergencia.

El personal de bomberos estaba presente en la escena para brindar asistencia, ya que el cuerpo de bomberos estaba involucrado en el incidente. Además, la decisión de retirar el balcón derrumbado se dejó a la experiencia del cuerpo de bomberos, para ser carried out during daylight hours or in the following days.

