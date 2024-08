- El "Baby" inicial de él, marca un logro significativo.

¡Quién lo hubiera pensado! Casi al mismo tiempo que el primer hijo de Justin Bieber (30 años) entraba en el mundo, su primer gran éxito - un éxito de 2010 - alcanzaba una gran marca. La sensación canadiense ha logrado que su canción alcance más de mil millones de reproducciones en Spotify.

Cinco canciones por encima de mil millones de reproducciones

Este éxito dance, lanzado originalmente como single para el álbum de estudio debut de Bieber "My World 2.0" y que cuenta con la participación de Ludacris (46 años), marca el quinto tema de Bieber en superar la marca de mil millones de reproducciones. Esto significa que Bieber se une a un exclusivo grupo de artistas, como The Weeknd (34), Bruno Mars (38) y Dua Lipa (29), que también han logrado esta hazaña única.

Antes de esto, Bieber tenía cuatro canciones en esta lista: "Stay" junto a The Kid Laroi (con 3.223 mil millones de reproducciones), "Love Yourself" (2.491 mil millones), "Let Me Love You" en colaboración con DJ Snake (2.214 mil millones) y "Sorry" (2.154 mil millones). El actual líder de la lista es "Blinding Lights" de The Weeknd, con una impresionante cifra de 4.411 mil millones de reproducciones.

El hijo de Justin Bieber y Hailey Bieber

El "hijo oficial" de Bieber y su esposa, Hailey (27 años), se llama Jack Blues Bieber. La pareja anunció el nacimiento de su hijo en Instagram el 24 de agosto. Sin embargo, el día exacto de su nacimiento sigue siendo un misterio. Habían anunciado su embarazo en mayo y la pareja carrya juntos desde 2016, casándose finalmente en 2019.

