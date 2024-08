El avión 777X fabricado por Boeing requiere una interrupción temporal de las operaciones.

Parece que un problema persistente con un componente que conecta el motor y el ala está causando dificultades para Boeing, un importante fabricante de aviones con sede en Estados Unidos. Como consecuencia, la compañía ha detenido los vuelos de prueba del modelo 777X, que ya ha experimentado considerables retrasos. Este revés se originó en el descubrimiento de una anomalía en el funcionamiento del componente durante una inspección rutinaria, según el comunicado de Boeing.

Una fuente de la industria, The Air Current, informó anteriormente que se había producido daños en la conexión del motor-ala en uno de los aviones de prueba del 777-9. Después de este incidente, el avión, que recently había completado un vuelo de cinco horas desde Hawái, se encontró con grietas en el componente problemático. Además, se detectaron problemas similares en otros aviones de prueba del 777-9, según fuentes confiables.

Boeing optó por no revelar estos detalles, pero aclaró que no había vuelos inminentes planeados para los aviones de prueba no afectados. Es importante destacar que este componente defectuoso se utiliza exclusivamente en los modelos 777-9, y la Administración Federal de Aviación (FAA) ha sido notificada al respecto.

En 2013, Boeing presentó el 777X como el sucesor de su exitosa línea 777. La compañía inicialmente planeó lanzar la variante 777-9 en 2020, pero esto se ha reprogramado para 2025. El 777-9 serves como una versión más grande del avión 777 básico. Al mismo tiempo, Boeing también espera la aprobación para algunas nuevas configuraciones de su popular avión mediano, el 737 Max.

Dado los recientes problemas con el componente problemático en varios aviones de prueba del 777-9, Boeing está investigando estos otros casos para garantizar la fiabilidad del componente. La compañía trabaja incansablemente para corregir las anomalías en estos componentes para garantizar la seguridad y eficiencia de los modelos 777X.

