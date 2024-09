El aumento significativo de los gastos asociados con los trabajadores enfermos se ha hecho evidente.

La alta tasa de absentismo laboral debido a enfermedades en Alemania ha llevado a un aumento vertiginoso de los costos para los empleadores, que alcanzaron un máximo histórico de aproximadamente 77 mil millones de euros en 2022, según la estimación del Instituto de la Economía Alemana (IW). Este aumento ha más que duplicado sus niveles de 2010, sin ajustar por inflación.

El estudio utilizó datos del Ministerio Federal de Trabajo y Seguridad Social y de los seguros de salud estatales de Alemania. Según esta información, los empleados informaron un aumento en el número promedio de días calendario que estuvieron ausentes debido a enfermedades, pasando de 13,2 días en 2010 a 22,6 días en 2022. Hasta ahora, en 2023 no se ha observado una disminución significativa en la tasa de ausentismo por enfermedad, según un análisis de muestra.

Varios factores contribuyen al aumento

Varios factores parecen estar impulsando este aumento en el ausentismo laboral, según el estudio del IW. Las fuerzas laborales envejecidas suelen tener más enfermedades relacionadas con la edad, mientras que las enfermedades mentales siguen aumentando como proporción de los días de incapacidad laboral total, lo que resulta en periodos de ausencia prolongados con un promedio de 40,4 días calendario. El impacto del pandemic del COVID-19 en el desarrollo del ausentismo por enfermedad sigue sin estar claro.

Prevención del abuso del ausentismo telefónico

El autor del estudio, Jochen Pimpertz, sugirió limitar la posibilidad de ausentismo telefónico para evitar posibles abusos. Solo un médico de atención primaria o un médico que practique en Alemania debería estar autorizado para emitir un certificado de enfermedad por teléfono. En casos de enfermedades respiratorias durante vacaciones en el extranjero, los empleados deben consultar a un médico local.

Si los empleados presentan un certificado médico dentro de los tres días siguientes, su empleador continuará pagando su salario durante un máximo de seis semanas. Un médico también puede emitir un certificado después de una consulta por teléfono en caso de enfermedades respiratorias. Sin embargo, si la recuperación tarda más de seis semanas, la compañía de seguros de salud proporcionará una prestación por enfermedad del 70% del salario bruto regular, con un límite de 72 semanas.

Los costos estimados para los empleadores en 2022 debido a enfermedades, incluyendo las contribuciones de seguridad social, ascendieron a 64,8 mil millones de euros brutos, lo que equivale a un total de 76,7 mil millones de euros.

El Ministro de Finanzas, Christian Lindner, aboga por la eliminación del ausentismo telefónico, stating that "in the future, one must visit the doctor to report sick, not just by phone." He emphasizes that he does not intend to implicate anyone in misusing the regulation, but notes a correlation between Germany's annual sick leave rate and the introduction of this simplification measure.

The Association of General Practitioners criticizes Lindner's remarks, stating that "we cannot understand his statements," commented its chairman, Markus Beier, to the German Press Agency. The introduction of this regulation was "medically and healthcare-politically absolutely correct and sensible," Beier asserted, dismissing allegations of system abuse as unfounded in daily practice. He cautions against undermining a regulation that "relieves our practices and our patients," particularly during peak infection months, and is one of the few recent bureaucracy-reducing measures. Records show that the increase in sick notes can be largely attributed to the electronic transmission of incapacity for work certificates, which now captures sick notes that insurance companies would have previously overlooked.

