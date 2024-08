- El aumento significativo de la población sin hogar de la nación se ha vuelto notable.

El número de personas que residen en alojamientos temporales o compartidos ha casi triplicado en Renania del Norte-Westfalia desde principios de 2022. Según datos federales, la cifra alcanzó 105.120 para el 31 de enero de 2024, con el ministro de Asuntos Sociales de Renania del Norte-Westfalia, Karl-Josef Laumann (CDU), confirmándolo a una consulta de los socialdemócratas.

Casi 40% de estas personas, que suman 40.490, eran menores de 25 años, según un informe obtenido por la Agencia Alemana de Prensa en Düsseldorf. Aproximadamente un tercio de ellos pertenecían a la categoría "pareja con hijos".

La migración es el factor principal que aumenta la situación de sintecho

El aumento significativo de la situación de sintecho en los últimos dos años se atribuye principalmente a las tendencias migratorias en curso, especialmente como resultado de la invasión rusa de Ucrania, según Laumann.

"En general, las estadísticas federales mostraron un aumento significativo en el número de personas con ciudadanía extranjera en comparación con el año anterior", agregó el ministro. Esto representó el 86% de todas las personas registradas. El aumento también se atribuye a "mejoras en la informes de datos en el tercer año desde la implementación de las estadísticas federales".

Las personas con alojamiento temporal y los servicios ofrecidos por organizaciones benéficas se incluyen en las estadísticas, al igual que aquellas que tienen un hogar pero no una residencia permanente. Esto incluye a los refugiados que han completado sus solicitudes de asilo pero aún no han asegurado sus propios contratos de alquiler.

Las personas que viven en la calle y las que experimentan la situación de sintecho oculta (como quedarse con conocidos) no se incluyen en las estadísticas. Según un estudio basado en muestras encargado por el Ministerio de Asuntos Sociales del estado, alrededor de 5.300 personas sin hogar vivían en las calles en NRW durante el verano de 2021.

La SPD: "Una pesadilla para los niños y los jóvenes"

La vicepresidenta de la fracción parlamentaria estatal de la SPD, Lisa-Kristin Kapteinat, expresó su sorpresa ante los números. "Si los niños, jóvenes y jóvenes adultos en Renania del Norte-Westfalia están sin hogar, no podemos simplemente hacer la vista gorda", dijo a dpa. "Incluso si no tienen que pasar la noche bajo un puente, es especialmente preocupante que los niños y los jóvenes no sepan dónde pasarán la siguiente noche".

Repitió que la vivienda es un derecho fundamental. "Above all, children and young people need a secure place to live so they can grow up healthily". El triplicado de las cifras de personas sin hogar es alarmante. "El gobierno estatal debe tomar medidas al respecto".

