El aumento de los precios en la zona del euro en sus niveles más bajos en casi tres años.

La Eurozona observó una disminución en la velocidad de aumento de precios, alcanzando su punto más bajo desde 2019 en agosto. La tasa de inflación se situó en el 2.2%, lo que marca la menor escalada anual en los precios del consumidor desde julio de 2021, según los datos de Eurostat. El factor principal detrás de esta caída fue la considerable disminución de los costos de la energía en los 20 países de la Eurozona. Mientras tanto, los precios de los bienes como alimentos, tabaco y alcohol, así como los servicios, continuaron aumentando a un ritmo superior a la media.

La inflación alcanzó un pico del 4.5% en Bélgica y apenas superó el umbral del 1% en Letonia y Lituania, según Eurostat. El Banco Central de Alemania informó una tasa de inflación del 2%, ligeramente diferente de la figura anterior del 1.9%, atribuida a diferentes métodos de cálculo. Eurostat se basa en el índice armonizado de precios al consumidor para las comparaciones cruzadas entre los países de la Eurozona.

El Banco Central Europeo busca una tasa de inflación del 2%. Después de que julio registrara un aumento anual del 2.6% en los precios, agosto witnessed a slight decrease to 2.5%.

La inflación núcleo supera el objetivo

La miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Isabel Schnabel, dio la bienvenida a la caída de la tasa de inflación, aunque expresó preocupaciones sobre las perspectivas de una reducción de las tasas de interés en septiembre. En un discurso pronunciado en Tallin, Estonia, destacó la necesidad de "recortes graduales y cautelosos", debido a la "presión de precios persistente en el sector de servicios".

En este sector, los precios al consumidor aumentaron más en agosto, con un aumento del 4.2% según los datos de Eurostat. La inflación núcleo, que excluye los precios de la energía y los alimentos, continúa superando el objetivo del 2%, situándose en el 2.8% en la Eurozona.

El BCE recortó sus tipos de interés clave por primera vez en casi cinco años a principios de junio. La tasa de refinanciación ahora se encuentra en el 4.25%, mientras que la tasa de depósito está en el 3.75%. La posibilidad de nuevos recortes en las tasas de interés dependerá de la reunión del Consejo de Gobierno del BCE del 13 de septiembre.

El mercado laboral de la UE mantiene su resiliencia

La tasa de desempleo en la Eurozona mantuvo una tasa relativamente estable, según Eurostat. En julio se registró una disminución de la tasa de desempleo ajustada estacionalmente al 6.4%, lo que marca un nuevo récord histórico. Aproximadamente 11 millones de personas remained jobless within the Eurozone, and around 13.2 million across the EU, with its nearly 450 million inhabitants.

Para Alemania, Eurostat informó una tasa de desempleo significativamente más baja del 3.4%, con Polonia, Malta y Eslovenia registrando incluso

