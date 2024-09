El aumento de los debates políticos en la junta electoral de Georgia después de la polémica regla de conteo a mano y las entrevistas a los medios generan controversia

La votación de la semana pasada fue 3-2, con tres individuos respaldando la agenda de Trump en la junta y un miembro demócrata y otro republicano designado enérgicamente en contra, etiquetándola como un paso innecesario que podría posponer los resultados de las elecciones presidenciales en este estado clave.

Recientemente, Trump elogió a estos tres miembros del GOP por su dedicación.

El lunes, uno de esos republicanos, la Dra. Janice Johnson, abordó lo que ella percibió como informes sesgados y ataques partidistas.

"La supuesta noticia está entregando como un cuento de hadas aterrador o tal vez una profecía del fin del mundo. Todo el mundo debería relajarse y mantener la calma debido al alboroto sobre procedimientos rutinarios y aburridos de cadena de custodia", declaró Johnson.

La sesión del lunes estaba destinada a ser una continuación estándar de la agenda del viernes, pero se volvió controvertida cuando los miembros de la junta comenzaron a discutir.

El discurso de Johnson fue seguido rápidamente por un intercambio acalorado entre la republicana Janelle King, una figura popular de los medios y el miembro más reciente de la junta, y Sara Tindall Ghazal, la única demócrata sentada en la junta. King criticó la aparición de Ghazal en MSNBC, donde cuestionó las intenciones de sus colegas de la junta.

"Estás creando una conspiración basada en suposiciones, insinuando que estamos carrying out some underhanded activity because you disagree with us", aseveró King.

"I am expressing concern that this board is acting in a manner that the attorney general has stated is illegal", replicó Ghazal.

"I am concerned that you are publicly accusing us of concocting a scheme due to speculation in the media as I haven't communicated with the Trump campaign", contraatacó King. "I have no affiliation with the Trump campaign".

Más tarde, Johnson respondió con lenguaje fuerte para rebatir lo que ella sintió como una backlash injustificada a su trabajo.

"While I was contemplating over the weekend, I thought yes, character assassination. Yes, media murder. Yes. And 'lawfare lynching.' This is the direction we're heading, and I seriously dislike it", declaró Johnson.

Durante la reunión de todo el día del lunes, John Fervier, el presidente voluntario y no partidista de la junta, nombrado por el gobernador republicano Brian Kemp, intentó repetidamente restablecer el orden en la junta, golpeando su mazo con frecuencia mientras declaraba la discusión "inapropiada".

"Public squabbling on the board is extremely bothersome to me", le dijo Fervier a CNN el lunes, expresando una preferencia por abordar tales matters privately.

El fiscal general de Georgia, Chris Carr, un republicano, notificó a la junta electoral el jueves en una carta obtenida por CNN que varias de sus propuestas "son likely to exceed the board's legal authority and conflict with existing state voting laws". La carta advirtió que las enmiendas de la junta podrían ser desafiadas y declaradas inválidas.

Un abogado que representa al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, un republicano, también envió una carta de dos páginas a la Junta Electoral del Estado la semana pasada, expresando dudas sobre la viabilidad de las nuevas regulaciones, ya que "many poll workers have already completed their required training".

La alteración de la junta electoral en uno de los estados clave más importantes para 2024 destaca cómo las personas que cuestionaron los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 ahora están asumiendo roles prominentes en la elaboración de regulaciones electorales y, en algunos casos, supervisando elecciones.

La junta electoral de cinco personas anteriormente era encabezada por el secretario de Estado de Georgia. Sin embargo, después de 2020, Trump intentó revertir su derrota en Georgia, presionando a Raffensperger para que "uncover" los votos necesarios para que Trump ganara. Raffensperger se negó, y en la

