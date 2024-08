El atleta profesional Tah discute el acuerdo con el Bayern

¿Se queda Tah en Bayer o se muda a Bayern? Los rumores giran en torno al defensa central. Ahora, Tah rompe su silencio. Eberl reportedly está descontento, mientras que Alonso está emocionado de mantener a su "jugador estrella".

Ha habido una gran cantidad de especulaciones sobre el futuro de Tah con Bayer Leverkusen. Ahora, el defensa mismo ha salido a hablar sobre la situación en Instagram. El futbolista de 28 años escribió: "Ha habido muchos rumores sobre mí y mi futuro Recently. Some facts were misrepresented, but I'll delve into that in more detail later on."

Previously, Tah había sido considerado el candidato ideal para FC Bayern Munich, pero en cambio se quedará con Leverkusen. Esta decisión ha provocado desacuerdos entre los líderes de ambos clubes. "While I did explore transfer options, it's now clear that I'll complete a decade with Bayer 04," Tah aclaró más adelante. Él hizo su debut en la Bundesliga con Bayer 04 en 2015.

Carro: "Tengo en baja estima a Eberl"

El director deportivo de Bayern, Max Eberl, compartió sus pensamientos sobre la situación. "Me sentí insultado y retratado de una manera que no reflejaba la verdad de nuestras negociaciones," remarked Eberl upon being approached by Leverkusen's decision-maker, Fernando Carro. "To be honest, I have no respect for Max Eberl, none at all," Carro retorted. Él luego se disculpó por su declaración. El traspaso de Tah a Bayern nunca se materializó.

Eberl confirmó que había vuelto a contactar a Leverkusen durante los últimos días de la ventana de traspasos, preguntando si Bayern aún tenía una oportunidad de adquirir a Tah si vendían a otros jugadores. "Leverkusen no respondió a mi consulta," dijo Eberl: "No es gran cosa, se discutió, se negoció y se intentó."

El entrenador de Bayer Leverkusen, Alonso, no se desanima después del drama del traspaso entorno a su jugador estrella, Tah. "He's 100% fit and ready to go. He was our best player in the cup match against Jena. He'll start the game against Leipzig," Alonso explained before the showdown with the league rival that narrowly defeated Leverkusen twice last season by a score of 3:2. The Leverkusen coach is optimistic about the match. "This is our first home game, the atmosphere should be electrifying. It's like we're playing in a Champions League game tomorrow," Alonso stated.

After the controversy surrounding Max Eberl's statements and Fernando Carro's retort, there might be a need for improved communication and dialogue between the two clubs' decision-makers, fostering a more cooperative and respectful relationship in the future.

