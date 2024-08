El atleta de las Grandes Ligas está listo para crear un récord inusual el lunes representando a dos equipos diferentes en un solo partido.

El equipo de Boston Red Sox y los Toronto Blue Jays se enfrentan en Fenway Park el lunes para completar un juego que se suspendió entre los dos equipos el 26 de junio debido a mal tiempo.

La situación se vuelve interesante aquí.

En el momento de la suspensión, Jansen, un receptor, jugaba para los Blue Jays durante un turno al bate. Un mes después, fue traspasado a los Red Sox.

Con la reanudación del juego, Jansen ya no es un Blue Jay, sino un jugador de los Red Sox, lo que significa que la hoja de puntuación podría mostrarlo jugando para ambos equipos si entra en acción.

El manager de los Red Sox, Alex Cora, reveló su plan para hacer historia el viernes, diciendo que Jansen comenzará en el Juego 1.

“Él jugará el Juego 1, por cierto. Para todos los que checan la historia, sí, déjenme lanzar eso”, informó Cora al Boston Herald.

El partido del lunes está programado para las 2:05 p.m. ET y se reanudará en la parte superior de la segunda entrada con la puntuación empatada a 0 y Jansen en el plato. Los Blue Jays sustituirán a Jansen con un bateador de reemplazo, y Jansen entrará como reemplazo defensivo de los Red Sox, reemplazando al receptor Reese McGuire, quien fue liberado por el equipo anteriormente en el mes.

Cora ha sido bombardeado con mensajes de periodistas deportivos preguntando si Jansen estará atrapando.

“¡Sí, está atrapando!”, confirmó Cora. “Vamos a hacer historia”.

En el podcast "Blair y Barker" de Sportsnet el lunes, Jansen se refirió a la situación peculiar como una "anomalía".

"What an oddity, right?," Jansen said. "It's such a bizarre, crazy thing for baseball. People have been asking me about it and approaching me about it, so it's going to be a fun one."

Más tarde en la serie contra los Jays, Jansen podría potencialmente jugar para los Red Sox después de su nueva fama como la respuesta a una pregunta de trivia futura.

La reanudación del juego suspendido trae un aspecto poco común al deporte, ya que Jansen, ahora un jugador de los Red Sox, podría contribuir a las hojas de puntuación de ambos equipos.

Con Jansen comenzando como receptor en el Juego 1 de los Red Sox, el mundo del béisbol se prepara para presenciar un momento único en los deportes.

