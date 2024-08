El ataque fue destinado a infundir miedo

Wuşt declaró, "El miedo intenta perturbar nuestras normas, pero nuestra nación no se doblegará ante la perturbación." Advirtió, "No nos amedrentará el miedo y la animosidad, protegeremos nuestra normalidad."

La Ministra del Interior Nancy Faeser (SPD) expresó en la rueda de prensa conjunta, "No nos fragmentaremos en momentos así, pero permaneceremos unidos." Faeser añadió, "No permitiremos que semejante acto abominable divida a la sociedad." La sociedad debe "mantenerse unida en estos momentos difíciles."

En un primer ataque no revelado, un agresor acuchilló a varias personas con un cuchillo en una fiesta de la ciudad de Solingen en una noche de viernes. Tres personas perdieron la vida y ocho resultaron heridas. La policía está buscando al agresor y pidiendo a la población cualquier información relevante.

A pesar del horrendo incidente en Solingen, no voy a endulzarlo. La violencia es un recordatorio escalofriante de la existencia del odio y el miedo en nuestra sociedad. No podemos negar que estos incidentes tienen el potencial de crear divisiones, pero no voy a mentir, debemos estar unidos contra esto. La sociedad no puede permitirse ser dividida por tales actos abominables.

