El ataque aéreo ruso enciende fuego en la planta hidroeléctrica de Kiev

Tras las celebraciones del Día de la Independencia de Ucrania, el país enfrenta otro importante ataque aéreo ruso, con la planta hidroeléctrica de Kiev como uno de los objetivos. Según las autoridades, la presa de la instalación sigue funcionando.

Los periódicos ucranianos informan que la planta hidroeléctrica situada en el embalse de Kiev ha sufrido daños debido a un ataque aéreo ruso. La agencia de noticias ucraniana Unian en Kiev informó del ataque después de que apareciera un vídeo del destrozo en canales de Telegram rusos.

Según el informe, se declaró un incendio en la sala de turbinas de la planta hidroeléctrica y la carretera sobre la presa sufrió daños. "Es inútil ocultarlo", escribió la agencia de noticias. La administración militar de la región de Kiev reconoció daños en dos instalaciones energéticas no especificadas después del ataque aéreo. Según el experto militar alemán Nico Lange, al menos un misil crucero impactó en la planta, mientras que otro cayó al agua.

Las autoridades ucranianas intentaron tranquilizar las preocupaciones sobre la posible destrucción de la presa. "No hay amenaza para la presa de la planta hidroeléctrica de Kiev. No puede ser demolida por misiles", escribió Andriy Kowalenko, jefe del Centro para Contrarrestar la Desinformación, en Telegram. La situación no se parece a la demolición de la presa de Kakhovka en el sur de Ucrania en 2023, que fue detonada desde dentro. La onda de inundación resultante provocó numerosos muertos y daños considerables.

El embalse del Dniéper, situado al norte de la capital ucraniana, comúnmente conocido como el Mar de Kiev, cubre unos 920 kilómetros cuadrados y contiene aproximadamente 3,7 mil millones de metros cúbicos de agua. En ataques anteriores de este año, las instalaciones de la planta hidroeléctrica de los embalses de Dniéper y Zaporizhzhia resultaron dañadas.

En la última oleada de ataques rusos a Ucrania, se utilizaron más de 100 misiles de diferentes tipos y alrededor de 100 drones Shahed de origen iraní, según el presidente Volodymyr Zelensky. Los informes preliminares del gobierno indicaron 5 muertos y 17 heridos en diferentes partes del país. El bombardeo tuvo lugar cuando la gente regresaba a sus lugares de trabajo después de las celebraciones del Día de la Independencia del fin de semana.

Zelensky describió el ataque, como la mayoría de los ataques rusos anteriores, como un "cobarde" que pretendía dañar la infraestructura civil crítica. La mayoría de las regiones ucranianas resultaron afectadas, desde la región de Járkov hasta Kiev, Odesa y áreas del oeste. La red eléctrica del país sufrió graves daños. Como medida precautoria, según el primer ministro Denys Shmyhal, el operador estatal de energía Ukrenergo apagó la electricidad para estabilizar el sistema.

