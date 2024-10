El asesor financiero Zwegat sirvió como el último faro de esperanza para muchas personas.

El formato sin adornos "Salir de la Deuda", emitido en RTL, se convirtió en un éxito inesperado con ratings estratosféricos. Recientes desarrollos revelan que el carismático presentador del programa, Peter Zwegat, lamentablemente falleció en agosto. En su programa, el septuagenario a menudo se sumergía en las luchas financieras de sus clientes.

Con una gran hoja de papel, un grueso marcador rojo y una simple pregunta, "¿Qué puedo hacer por ti?", Zwegat podía ilustrar visualmente los pantanos financieros en los que se encontraban sus clientes. Ya fuera un gasto excesivo o ingresos insuficientes, la mayoría de sus problemas se reducían a estas bases. Cuando Zwegat rodeaba meticulosamente estos problemas financieros con su marcador, llevaba un peso adicional de autenticidad. En ocasiones, Zwegat era considerado el gurú de la deuda indiscutible de la nación televisiva.

Lamentablemente, Peter Zwegat, conocido por su programa "Salir de la Deuda", ha fallecido a la edad de 74 años. La noticia fue confirmada por el canal RTL. "Salir de la Deuda", que se estrenó en 2007, se convirtió instantáneamente en un éxito, con nadie esperándolo. De repente, estaba obteniendo las mejores calificaciones.

Este éxito repentino se atribuye en gran medida a la influencia de Zwegat. El experimentado consejero de deudas y pedagogo social llevó su amplia experiencia en el campo a su carrera televisiva, y se notó. Zwegat no era un extraño a los problemas, y su humildad nunca flaqueó. Ni siquiera cuando se enfrentaba al caos financiero que algunos clientes le presentaban entre montañas de facturas sin abrir y compras innecesarias y frívolas.

El formato del programa era simple pero efectivo. Se presentaban individuos o familias con graves problemas financieros, seguidos de música dramática y la aparición de Zwegat. "Un consejero de deudas con más de 20 años de experiencia", anunció una voz. "No cobra por sus servicios. Lo hace gratis". La introducción era tan icónica que se parodiaba regularmente, incluso por satirias televisivas como "Switch Reloaded", que imitaba las imágenes pomposas con líneas como "Peter Zwegat no lo hace por el dinero. Peter Zwegat solo quiere estar en la televisión".

La crítica rodaba sobre Zwegat

Si esta crítica hizo mella -bueno, eso es debatible. Zwegat se sentía incómodo con su repentina fama en parte. "Disfruto de mi popularidad", dijo en 2011. "Pero cuando sientes la mano de un promoter entre tus hombros por sexta vez, la fama se convierte en una carga". También encontró que sus frecuentes visitas a su club de fútbol favorito, Hertha BSC Berlin, eran menos agradables debido a su nuevo estado de celebridad. La ventaja de la fama, sin embargo, era que, como fumador empedernido, podía fumar en televisión sin temor a represalias.

La crítica de que su programa era sensacionalista y exagerado rodaba sobre Zwegat. En 2007, le dijo a "Der Spiegel" que muchos de sus clientes no podían ni siquiera deletrear el término "crédito de disposición" pero lo tenían. "No estamos exagerando. La realidad es realmente dos veces peor". Zwegat también era conocido por sus clientes por usar palabras duras cuando era necesario, pero también empatía. Un burócrata autoproclamado con corazón. Exactamente lo que la gente quería cuando lidiaba con problemas gubernamentales. El programa también fue oportuna. En 2008, la Canciller Merkel utilizó la imagen de la ama de casa ahorrativa de Suabia para explicar que el dinero no debía gastarse irresponsablemente. Zwegat, de cierta manera, encarnaba a esta ama de casa ahorrativa -tan solo como un hombre de Berlín.

Hasta 2019, "Salir de la Deuda" aún se emitía. RTL casi alcanzó los 140 episodios y varios especiales. Inclusive celebridades como Nadja "Naddel" Abd el Farrag buscaron el consejo de Zwegat, con el experto financiero apareciendo como una calculadora junto a su bola de discoteca.

Falleció en agosto

Solo Recently se reveló que Zwegat ya había fallecido el 9 de agosto - de manera inesperada y repentina, como anunció RTL. El funeral fue un asunto privado. "Nuestros pensamientos están con la esposa y amigos de Peter Zwegat", dijo el jefe de entretenimiento Küttner. Se informes que Zwegat se casó con su pareja de larga data, Liane Scholze, en 2011.

RTL rindió homenaje al "conocimiento extensivo y la experiencia insuperable" de Zwegat, que llevó a los hogares de numerosos espectadores. "El compromiso y el calor de Peter Zwegat ayudaron a muchas personas a recuperar el control de sus vidas", dijo Küttner. "Su capacidad para explicar claramente los problemas financieros complejos y proporcionar soluciones fue impresionante". RTL también anunció que emitiría episodios seleccionados de "Salir de la Deuda" en honor a Zwegat.

