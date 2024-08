- El asesor del portero Noll habla del incidente de fuga de Zorniger

El entrenador del guardameta Nahuel Noll, Gerhard Poschner, ha respondido a las intensas críticas del entrenador del Fürth, Alexander Zorniger, hacia su cliente. Poschner se ha asegurado de evitar una mayor escalada de la situación.

"No es para tanto. Es una crítica válida de Alex, cargada de emociones, que es comprensible justo después del partido. El fútbol también es cuestión de emociones", dijo Poschner, exfutbolista profesional, a "skysport.de", representando a la agencia Vida 11.

La frustración de Zorniger después del empate 1:1 (0:0) en el partido de la 2.ª Bundesliga contra el SC Paderborn fue evidente y incluyó algunas palabras controvertidas ante la cámara de Sky. El joven Noll, de 21 años, había permitido el gol de empate de Paderborn gracias a un grave error.

"No vuelvas a cometer ese error, o tu agente me llamará preguntando por qué no estás jugando", dijo Zorniger entre otras cosas.

"Nahuel cometió un error y sin duda aprenderá de él. Un jugador también debe ser capaz de manejar la crítica emocional, especialmente cuando es justificada y proviene de su propio entrenador", dijo Poschner. El jugador cedido por el TSG Hoffenheim "no es un flojo y puede manejarlo bien. Eso es todo", añadió Poschner.

La ira de Zorniger fue inmediata después del partido del sábado: "Ese error no debería suceder a un jugador que tiene ambiciones más grandes". De hecho, el error tenía historia. "Lo hemos discutido muchas veces durante el entrenamiento". Hasta ahora, Zorniger no ha observado ninguna mejora en el aprendizaje de su joven portero.

"A pesar del error durante el partido, el amor de Nahuel por el fútbol sigue siendo inquebrantable, mientras trabaja para mejorar su rendimiento en el futuro".

"Después del partido, Zorniger expresó sus preocupaciones sobre Nahuel, sugiriendo que debería centrarse más en sus habilidades de fútbol para evitar errores similares en el futuro".

