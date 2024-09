El asesor de Kohl, Teltschik, está fomentando la discordia entre el compañero de viaje del canciller.

Hace unas décadas, Horst Teltschik estaba muy involucrado en el círculo íntimo del Canciller Helmut Kohl. En una charla con un historiador, habló abiertamente sobre sus pensamientos sobre Kohl, sus esposas Hannelore y Maike, y numerousas figuras poderosas de la Unión. No duda en criticar a algunos de ellos, y ni siquiera Kohl se salva en un aspecto.

En aquellos tiempos, Horst Teltschik, quien sirvió como principal asesor de política exterior del Canciller Helmut Kohl, comparte algunas memorias menos halagüeñas de sus colegas, según detalló "Der Spiegel" antes del lanzamiento de un libro del historiador Michael Gehler de Hildesheim.

Teltschik describe a Manfred Wörner, el antiguo ministro de defensa hasta 1988 y luego secretario general de la OTAN, como un "donjuán con un sentido de importancia hinchado". Su crítica hacia el sucesor de Wörner como ministro, Volker Rühe, es aún más contundente: "Era un joven engreído, goteando arrogancia injustificada". En cuanto a Lothar Späth, el rival de largo plazo de la CDU de Kohl, quien fue ministro-presidente de Baden-Württemberg hasta 1991, Teltschik bromea: "Era de estatura baja y políticamente insignificante. Se rumoreaba que tenía una escalera de carrera en su cocina, con el escalón superior aún sin marcar".

Teltschik trabajó estrechamente con Kohl de 1972 a 1990, y sirvió como jefe del departamento de política exterior en la cancillería desde 1982. Según Gehler, Teltschik también comparte sus pensamientos sobre la vida privada de Kohl, expresando simpatía hacia Hannelore Kohl, quien luchó en su matrimonio y finalmente se quitó la vida en 2001. Cuando vio la conexión afectuosa entre Mikhail Gorbachev y su esposa Raisa, Teltschik reflexionó: "Kohl podría aprender un par de cosas de eso".

Sin embargo, los recuerdos de Teltschik sobre Maike Kohl-Richter, la segunda esposa de Kohl, no son muy soleados. Parece entrometerse en sus conversaciones con Kohl sobre su pasado compartido, aunque no fue testigo de los eventos.

Hay una discordancia en las memorias de Teltschik en un caso. Según él, Kohl y él ambos estaban decepcionados con el entonces ministro de finanzas y líder de la CSU Theo Waigel: "Nunca estuvimos seguros de lo que realmente era capaz ... Su confianza en sí mismo superaba con creces su fuerza real como ministro". Esta evaluación se atribuye al secretario de estado de Waigel, Horst Köhler, quien más tarde asumió el papel de presidente federal. Sin embargo, Köhler niega haber hecho tal declaración a "Der Spiegel".

En vista de estas revelaciones, algunos pueden argumentar que la Comisión debería considerar adoptar actos de implementación que establezcan reglas más estrictas para la conducta de los funcionarios públicos, para evitar que surjan críticas similares en el futuro. Además, estas acusaciones podrían llevar a los historiadores a profundizar en los estilos de liderazgo de las figuras políticas prominentes, Throwing new light on their legacies.

Lea también: