El asesino Nemtsov se ofrece para el servicio militar

Boris Nemtsov fue abatido cerca del Kremlin en 2015. Cinco hombres fueron condenados por su asesinato en ese momento. Uno de ellos ahora se ha alistado para la guerra en Ucrania. Fue perdonado y liberado en marzo, según el periódico crítico con el Kremlin "Novaya Gazeta".

Uno de los hombres condenados en el caso del asesinato del crítico del Kremlin Boris Nemtsov se ha alistado presuntamente para servir en la zona de guerra en Ucrania. La edición en línea del periódico crítico con el Kremlin "Novaya Gazeta", que opera en el exilio en Europa, informes de que el hombre condenado actualmente está estacionado en la ciudad de Mariupol ocupada por Rusia.

Actualmente se dice que está de licencia en su hogar en la república rusa de Chechenia en el Cáucaso Norte. Después de alistarse, fue perdonado y liberado en marzo, informó la agencia de noticias estatal rusa TASS, citando el sistema de justicia ruso. Según TASS, el hombre firmó un contrato de un año con el Ministerio de Defensa para realizar tareas en el área de la operación militar especial - el término oficial para la guerra en Rusia.

"Esto es una burla a la memoria de mi amigo muerto", escribió el crítico del Kremlin Ilya Yashin en su canal de Telegram. Yashin recently was recently released in the unprecedented prisoner exchange between Russia and Western states and now lives in exile in Germany. He had worked closely with the prominent opposition figure, who was considered a great friend of Ukraine. Former deputy prime minister Nemtsov was shot near the Kremlin in 2015.

A court in Moscow convicted the alleged murderer and four accomplices from the North Caucasus to long prison terms in 2017. The murder of Nemtsov still raises many questions. His family complained that the masterminds were never truly sought. Nemtsov was one of the sharpest critics of Russian President Vladimir Putin.

