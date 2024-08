El asentamiento desierto que ha permanecido deshabitado durante más de un siglo.

Durante la mayoría del siglo pasado, ha habido una escasez de habitantes.

Kayaköy, ubicada en la provincia suroccidental turca de Muğla, es una ciudad fantasma real. Abandonada por sus habitantes y acosada por su pasado, sirve como un sombrío memorial, un vestigio físico de los capítulos más oscuros del país.

Las laderas verdes están salpicadas de incontables edificios en ruinas que son lentamente recuperados por la vegetación. Las vistas panorámicas ofrecen una visión de las vidas de los desaparecidos, haciéndolo un destino cautivador y extrañamente hermoso. En el verano, con el cielo azul y el sol abrasador, es desconcertante. Todavía más en las estaciones más frías, cuando está envuelta en niebla.

Los residentes ortodoxos cristianos griegos de Kayaköy fueron presionados para partir en la década de 1920. Hace apenas una década, Kayaköy, o Levissi como se llamaba, era una ciudad bulliciosa con al menos 10,000 habitantes griegos ortodoxos, muchos de los cuales eran artesanos skilled que convivían pacíficamente con los farmers musulmanes de la región. Sin embargo, durante el caos que rodeó la transformación de Turquía en una república autónoma, sus vidas pacíficas fueron destrozadas.

Las tensiones crecientes entre la vecina Grecia después de la guerra Greco-Turca, que concluyó en 1922, llevó a ambos países a expulsar a personas con vínculos con el otro. El destino de Kayaköy fue un intercambio poblacional obligatorio con musulmanes turcos que residían en Kavala, en las regiones griegas de Macedonia y Tracia.

Se dice que los nuevos habitantes musulmanes estaban insatisfechos con su nuevo hogar y se mudaron rápidamente, dejando que Kayaköy se deteriorara.

Tristeza persistente

Entre los pocos que decidieron quedarse estaba la familia de Aysun Ekiz, quien ahora dirige un pequeño puesto de refrescos en la entrada principal de Kayaköy, ofreciendo bebidas a los turistas que exploran la ciudad. Las historias de aquellos tiempos difíciles se han transmitido de generación en generación.

“La gente griega estaba desesperada porque no quería irse, me dijeron mis abuelos”, recuerda Ekiz, ahora vendiendo joyas caseras a los visitantes. “Algunos incluso dejaron a sus hijos al cuidado de amigos turcos, Thinking they would return. But they never did.”

Ekiz dice que la familia de sus abuelos eran pastores y se adaptaron fácilmente a la vida en las afueras de la ciudad. La mayoría de los trasplantados, asegura, odiaba vivir en Kayaköy debido al color azul de las paredes de las casas, supuestamente utilizado para mantener a raya a los escorpiones y las serpientes.

Restos de ese tono azul aún pueden observarse en las paredes sobrevivientes de las 2.500 casas aproximadamente que conforman Kayaköy, aunque la mayoría de los otros toques estéticos han sido borrados por el tiempo. Lo que queda aún vale la pena explorar como una instantánea de un modo de vida antiguo en el borde de la modernidad.

Jane Akatay, coautora de “Una guía de Kayaköy”, escribe que una de las razones del abandono de la ciudad puede haber sido la tristeza palpable que persistió en el lugar después de los trágicos eventos de la década de 1920. La naturaleza también ha jugado un papel significativo en el deterioro de sus estructuras hechas por el hombre.

Terremotos y tormentas

“Ha habido terremotos, ha habido tormentas. El clima, el tiempo, las tormentas de lluvia... todo ha afectado a este lugar intrigante”, escribe. “Y también, con el paso de los años, el mortero que los mantenía unidos se ha desmoronado, y las cosas se han caído en pedazos si no se mantienen.”

Los visitantes pagan una tarifa de tres euros (alrededor de $3) en un pequeño quiosco en la carretera principal antes de entrar a Kayaköy. Desde allí, pueden explorar la ciudad a pie, navegando por sus caminos y callejones a veces accidentados y desiguales. Los letreros en la entrada señalan la escuela, las iglesias y la fuente de agua.

Se recomienda dedicar al menos un par de horas para apreciar plenamente el sitio. Con pocos visitantes кроме grupos turísticos durante los picos, es fácil encontrar soledad, imaginando el antiguo animación de la zona, especialmente en la plaza del pueblo, donde los hombres locales se reunían para tomar té y compartir historias.

La mayoría de las casas, construidas un siglo antes del abandono, ya no tienen techos y sus paredes en ruinas están invadidas por la vegetación. Algunas casas tienen hoyos en sus sótanos, una vez utilizados para curtir pieles para cuero - la fabricación de zapatos era una profesión común aquí.

Muchas aún tienen cisternas intactas - vitales para almacenar agua en una ciudad sin tuberías.

“El agua potable se transportaba en burros”, dice Ekiz. También recuerda las duras condiciones de vida, donde la falta de saneamiento adecuado, los residentes utilizaban ropa desgastada en lugar de papel higiénico. Estas prendas luego se quemaban como combustible o se esparcían en los jardines como abono.

Bajo la prosperidad superficial, Kayaköy era una comunidad relativamente próspera, una vez sirviendo como el principal centro comercial del área, superando a la vecina Fethiye - ahora un centro urbano bullicioso y destino turístico popular.

Aunque esta era una comunidad unida, Ekiz insiste en que cada una de las propiedades de dos pisos estaba cuidadosamente espaciada de su vecina. “Todos ellos fueron construidos para que la luz del sol de nadie fuera bloqueada por otra”, dice.

'Recuerdos agridulces'

Uno de los edificios más prominentes de la ciudad es la Iglesia Superior, una estructura majestuosa con paredes de estuco rosa descolorido y techos abovedados. Lastimosamente, el edificio está cerrado debido a su estado deteriorado, aunque se pueden disfrutar vislumbres de él desde varios puntos de vista.

En la elevación más alta de la ciudad, las ruinas de la antigua escuela de Kayaköy ofrecen vistas panorámicas sobre la iglesia principal y las casas de abajo. Hoy, una bandera turca ondea sobre el edificio.

Tomando en cuenta el entorno, Yigit Ulas Oztimur, haciendo una pausa en Ankara, la capital de Turquía, etiqueta Kayakoey como "un eco fantasmal de nuestro pasado".

"Esto solía ser un asentamiento cristiano, pero ahora es un recordatorio brutal de lo que sucedió", expresa. "El hecho de que la mayoría de las estructuras aún se mantengan te da una idea de cómo era la vida aquí".

Senderos marcados llevan a Kayakoey desde pueblos vecinos, pero es fácil perderse si se deambula por las calles. Algunos callejones terminan abruptamente. Puertas invitadoras y escaleras te llevan a todas partes (aunque, debido al estado de deterioro de muchos edificios, se aconseja a los viajeros que no entren).

Cruzar el valle, navegar por las calles laberínticas, la subida a la iglesia más pequeña es una experiencia digna de tener. Es un ascenso desafiante por terreno rocoso y pinos en las últimas etapas, pero finalmente se abre a la cima de la colina.

Reflejando la cultura de sus antiguos habitantes, la iglesia imita el estilo arquitectónico simple y rústico comúnmente visto en las aldeas griegas. Una pequeña estructura sin adornos con techo abovedado y ventanas sin adornos, su interior está completamente vacío.

Otra bandera turca ondea con orgullo aquí, contrastando vibrante contra el cielo azul oscuro. Abajo, acurrucados en una ladera densamente arbolada, están las aguas centelleantes del Mar Adriático. Es una vista impresionante - una que sigue siendo muy similar a cuando Kayakoey estaba lleno de vida.

La historia de Kayaköy como un pueblo animado con 10,000 habitantes, que atrae a turistas hoy en día por su belleza cautivadora e insights en el pasado, destaca la importancia del viaje para entender diferentes culturas y épocas.

A pesar del fuerte contraste entre el pasado y el presente de Kayaköy, su existencia continua sirve como testimonio del poder transformador del viaje, invitando a los visitantes a caminar por las calles desiertas e imaginarse la vida de sus antiguos residentes.

