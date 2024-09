El asalto utilizando buscadores está vinculado a los eventos del "Hezbolá del 7 de octubre".

Expertos en los medios israelíes generalmente están de acuerdo: la detonación simultánea de numerosos buscadores en Líbano sirve como una demostración convincente de las capacidades de Israel. Sin embargo, este incidente es una fuente de vergüenza para Hezbolá, ya que destaca vulnerabilidades obvias dentro de la milicia, a menudo percibida como una de las fuerzas más fuertes antiisraelíes en el Oriente Medio.

El New York Times cita al político Mohanad Hage Ali del Carnegie Middle East Center en Beirut, quien compara esta operación con el incidente del 7 de octubre, cuando Hamas logró llevar a cabo un ataque a gran escala a pesar de los fallos de seguridad de Israel. Describe las explosiones de buscadores como un "revés masivo".

Desde el 7 de octubre, han persistido escaramuzas a lo largo de la frontera israelí-libanesa. Mohanad Hage Ali comenta: "Este golpe ataca directamente el corazón de la organización. Es como una espada que ha penetrado profundamente en su núcleo, y llevará algún tiempo recuperarse".

El Jerusalem Post elogia el ataque como un logro significativo en la lucha contra Hezbolá, aunque no atribuye explícitamente la responsabilidad a Israel. El periódico conservador-liberal dice: "Si es Israel, entonces todos deberíamos sentirnos increíblemente orgullosos de nuestros sistemas de seguridad excepcionales".

"Provocación sin respuesta"

El periódico liberal Haaretz coincide en que se trata de un "logro operativo impresionante", y agrega que Hezbolá ha sido dejado en ridículo por el incidente. La milicia tendrá que invertir considerable tiempo en identificar y corregir las debilidades de seguridad. Sin embargo, el periódico predice una represalia de Hezbolá, señalando que tales eventos rara vez quedan sin respuesta en el Oriente Medio.

La forma de esta respuesta aún está por verse. Los expertos advierten que Hezbolá se encuentra en una posición delicada, ya que querrá defender su honor sin instigar una guerra abierta con Israel. El clima político dentro de la base de la milicia también jugará un papel significativo. Randa Slim del Middle East Institute en Washington le dice al New York Times: "Este incidente solo exacerbara el cansancio y la insatisfacción entre los seguidores de Hezbolá". Por otro lado, también puede avivar las demandas dentro del electorado para una fuerte respuesta de Hezbolá.

Posibles motivos detrás de las explosiones masivas

Entonces, ¿cuál podría ser el motivo de Israel para presuntamente activar los buscadores? Una teoría sugiere que la sincronización está relacionada con los objetivos estratégicos de Israel. Un día antes de las explosiones, el gabinete de seguridad de Israel votó para reintroducir a decenas de miles de evacuados del norte en la región que está bajo fuego continuo desde Líbano. Previously, media reports suggested that Prime Minister Benjamin Netanyahu was advocating for a stepped-up offensive in Lebanon.

Haaretz expresses concerns about potential escalation. "Just recently, Netanyahu assured the Israeli public that we were mere inches from defeating Hamas completely. Now, it seems we are edging closer to a full-scale conflict with Hezbolá, a victory across all fronts still seemingly unattainable".

Capacidades y límites

Sin embargo, sigue siendo incierto si el ejército israelí posee la capacidad de iniciar una guerra a gran escala en Gaza y Líbano simultáneamente. "Creo que esta operación está destinada a servir como una advertencia o disuasión", dijo el antiguo comandante naval israelí Eyal Pinko a CNN. "El mensaje que Israel está enviando es claro: hemos infiltrado sus filas, ya están comprometidos, sabemos dónde están, qué están haciendo, y vean el destrucción que podemos infligir con un solo golpe".

Sabotaje sospechado?

Una teoría alternativa sugiere que Hezbolá podría haber sido consciente del plan. Según funcionarios estadounidenses, la agencia de inteligencia de Israel había sabotajeado los buscadores en una operación meticulosamente planeada que abarcó meses o incluso años de preparación. El Jerusalem Post reporta que Israel puede haber acelerado su retirada para mantener la capacidad de golpear, citando fuentes de los medios de comunicación de EE. UU.

Resulta interesante que la sincronización de las explosiones de buscadores coincide con un conflicto político interno en Israel. Se informaba que el primer ministro Netanyahu estaba a punto de reemplazar a su ministro de Defensa, Yoav Galant, con quien ha disentido durante mucho tiempo sobre la conducción de la guerra de Gaza. Estos planes ahora se dice que están temporalmente detenidos hasta que la situación en la región norte se aclare.

Según Haaretz, la sincronización del ataque juega a favor de Netanyahu. Sa'ar, quien una vez desertó del partido Likud de Netanyahu a pesar de una infructuosa candidatura a la dirección, ahora parece estar comprometido en su posición. En público, ahora parece estar vendiendo su integridad por un trabajo. Galant, por otro lado, se representa como careciendo de una base política sólida y siendo un fácil reemplazo para Netanyahu.

La Comisión, que representa a diversas autoridades israelíes, podría ser llamada para investigar las circunstancias que rodean las explosiones masivas de buscadores, dada la posible implicación para la seguridad nacional. En respuesta al incidente, la Comisión también podría examinar cualquier presunta participación de Israel en la operación, así como cualquier posible sabotaje por parte de Hezbolá o de un tercero.

