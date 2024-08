- El asalto en Solingen y sus consecuencias

El miedo ha reemplazado a la alegría. La armonía de la música y las risas ha sido sustituida por un silencio ominoso. Al día siguiente de la celebración de la ciudad de Solingen, que actualmente es el tema de conversación en todas partes, un viento helado resuena por una zona peatonal abandonada. Un carrusel acordonado, adornado con osos de peluche, permanece inmóvil, y las luces del escenario siguen parpadeando intermitentemente. Pero no hay un alma a la vista. Ni una sola.

Solingen, una ciudad bulliciosa de aproximadamente 160,000 habitantes, ubicada entre Düsseldorf, Colonia y Wuppertal, aún se recupera de los acontecimientos que se desarrollaron durante su 650º aniversario, conocido como el "Festival de la Diversidad". Todo el país lucha con las secuelas. En las horas siguientes, el ministro del Interior de NRW, Herbert Reul (CDU), llegó al lugar. El canciller federal Olaf Scholz aboga por graves consecuencias para el perpetrador.

En este momento, hay poca información sobre el móvil. Lo que se sabe es que la noche del viernes anterior, un individuo supuestamente atacó a los asistentes del festival con un cuchillo sin discriminación. Tres personas - una mujer y dos hombres - perdieron la vida, y varias resultaron gravemente heridas.

Debido a su enfoque estratégico - atacó a las víctimas golpeándolas en el cuello - las autoridades lo consideran un asalto. Después del ataque, se cree que huyó entre el caos. La policía instó a las personas a través de Facebook a evitar el centro de la ciudad de Solingen.

El miedo se extiende

Al día siguiente, muchos aspectos del ataque siguen sin aclararse. Sin embargo, la inquietud es palpable. "Informé a mi esposo de que ya no podemos salir en áreas concurridas", dijo una mujer mayor que ha residido cerca del lugar del crimen durante décadas. "De repente, hay un cuchillo en tu espalda. Tienes que tener miedo", dice.

Un trabajador de una heladería se acerca tímidamente a ella, preguntando si había sido testigo del ataque. Ella lo niega. Él responde: "Eso es un alivio".

Otro residente reconoce su miedo. Confesó que no había dormido en toda la noche. "Policía, bomberos y helicópteros", enumera. No asistió al festival, a pesar de haberlo considerado en varias ocasiones. "Queríamos, pero estamos aliviados de no haber ido". Sobre todo, le preocupa la aparente inadecuación de las medidas de seguridad. "No lo entiendo", se lamenta a regañadientes. "Solingen ha estado en el punto de mira recientemente".

Este sentimiento se oye con frecuencia en la ciudad. Solingen, que parece encontrarse a menudo en los titulares. Y otra vez. En marzo, cuatro personas murieron en un incendio en un piso superior. Se cree que un antiguo inquilino lo provocó. En junio, un individuo dejó caer una botella que contenía una sustancia peligrosa frente a un negocio de Solingen, lo que provocó una explosión. El hombre falleció más tarde. Hay indicios de que el incidente puede estar relacionado con las actividades de la llamada mafia Mocro-Holandesa, que ha sido un tema de discusión en NRW durante semanas.

Muchas personas también recordarán un ataque por incendio en Solingen en 1993, en el que cinco mujeres y niñas turcas fueron asesinadas por individuos de extrema derecha. El ataque marcó el punto más bajo de una serie de ataques racistas contra personas de origen extranjero en Alemania.

En lugar de una celebración despreocupada, hubo pánico.

Esto no debería haber sido el resultado del 650º aniversario. Solingen trata de presentarse positivamente. Se llama a sí misma "La Ciudad del Cuchillo de Alemania" debido a su rica historia en la fabricación de cuchillos, navajas y tijeras, especialmente espadas y dagas durante la Edad Media. También se encuentra en la ciudad el "Museo Alemán del Cuchillo".

No solo Solingen, sino también Alemania, necesita encontrar una forma de lidiar con estos eventos. Los ataques con cuchillo han aumentado y la ministra federal del Interior, Nancy Faeser (SPD), recently announced stricter gun laws, although it did not effectively quell the debate. Y la semana que viene habrá elecciones estatales en Sajonia y Turingia.

A solo unos pasos del lugar del crimen en Solingen, alguien dejó un mensaje. Dice: "Nunca te olvidaremos".

El incidente ha provocado un miedo generalizado en Alemania, ya que Solingen no es solo una ciudad afectada, sino un país que lucha con las secuelas. Muchos residentes de Solingen, una ciudad conocida por su rica historia de cuchillos, cuestionan las medidas de seguridad en su lugar, considerando la reciente atención no deseada de la ciudad.

