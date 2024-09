El asalto de artillería en Kharkiv aumenta, el número de heridos sube a 47

19:24 Tras un importante ataque aéreo ruso en Kharkiv, el número de heridos sigue aumentando. Según el servicio de emergencias del estado ucraniano en Telegram, 47 personas han resultado heridas, incluyendo 7 niños. Varios edificios civiles, incluyendo un centro comercial, resultaron afectados, según confirmaron fotos de agencias de noticias.

21:52 Dos muertos en un accidente de helicóptero en la Universidad Nacional de la Fuerza Aérea Ivan Kozhedub de Kharkiv en Ucrania. La agencia de noticias del estado Ukrinform revela que el helicóptero Mi-2 estaba realizando un ejercicio de entrenamiento. La página de Facebook oficial de la universidad indica esto, según Ukrinform. "Nuestra universidad sufre una pérdida irreparable - la tripulación de dos miembros ha fallecido", dice el mensaje de Facebook. Los investigadores, expertos y oficiales del Ministerio de Defensa están examinando actualmente el lugar del accidente. Las causas del accidente remain desconocidas.

21:06 Ucrania experimentará cortes de energía el lunes debido a los ataques rusos a la red energética. Ukrenergo informes que, según Ukrinform, el suministro de infraestructura esencial no se verá afectado. Sin embargo, Ukrenergo advierte que el alcance de las restricciones puede estar sujeto a cambios.

20:24 En su discurso vespertino, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky habla sobre los recientes ataques en territorio ruso. "Un estado terrorista debe sentir la realidad de la guerra", escribe. Cree que las capacidades de largo alcance son "la clave para poner fin a la guerra", por lo que su país continúa trabajando para asegurar que "tanto como sea posible de las instalaciones militares, de logística y de la industria militar rusa" estén dentro del alcance de las armas ucranianas. Zelensky expresó su gratitud a todas las personas involucradas en el desarrollo y la fabricación de drones ucranianos.

20:01 Según una encuesta publicada por el periódico polaco "Rzeczpospolita", una mayoría significativa de polacos aboga por que el ejército polaco abata los drones rusos que invaden el espacio aéreo polaco durante los ataques aéreos en Ucrania, según informes del periódico ucraniano "Kyiv Independent". La encuesta se realizó después de que un objeto aéreo desconocido, sospechoso de ser un drone kamikaze Shahed, volara sobre Polonia durante más de 30 minutos antes de desaparecer el 26 de agosto. Al día siguiente, el brigadier general polaco Tomasz Drewniak informó a Radio RMF24 que Rusia probablemente estaba probando el sistema de defensa aérea de Polonia al enviar drones al espacio aéreo polaco.

19:34 Un grupo de expertos del gobierno suizo sugiere revisar la política de neutralidad del país de larga data para mejorar la cooperación militar con la OTAN y la Unión Europea. El informe, obtenido por "Politico", propone este paso en respuesta a las crecientes preocupaciones de seguridad tras la invasión rusa de Ucrania. El grupo de trabajo del Ministerio de Defensa suizo también identifica que Suiza enfrenta presión creciente para aclarar su postura neutral, tanto a nivel nacional como internacional. La política de neutralidad se remonta a 1515. El panel está presidido por Wolfgang Ischinger, exjefe de la Conferencia de Seguridad de Múnich.

18:58 Desde el amanecer, ha habido 91 enfrentamientos entre las fuerzas ucranianas y rusas. El Estado Mayor ucraniano informa esto y describe la situación como desafiante. "Nuestras fuerzas de defensa están haciendo todo lo posible para frustrar los planes ofensivos del agresor ruso y destruir su personal y equipo militar", dice el informe.

18:22 El comandante de las fuerzas terrestres ucranianas, Oleksandr Pavliuk, informes que las pérdidas del ejército ruso en Ucrania durante agosto ascendieron a casi 36,810 soldados, según Ukrinform. Según él, las fuerzas ucranianas también destruyeron una cantidad significativa de armas y equipos militares enemigos el mes pasado: Rusia perdió 193 tanques, 557 vehículos blindados de combate, 1,517 sistemas de artillería, 44 lanzacohetes múltiples, 33 sistemas de defensa aérea, más de 2,000 vehículos y 278 unidades especiales. Estas cifras no pueden ser verificadas de manera independiente. Moscú sigue callando sobre sus propias pérdidas en Ucrania.

17:44 Las fuerzas terrestres rusas están avanzando gradualmente hacia Pokrovsk, una ciudad altamente disputada en el este de Ucrania, según un informe de expertos en inteligencia británica. "Las fuerzas terrestres rusas probablemente están a menos de 10 kilómetros de los límites de la ciudad", dice. Los expertos predicen que el avance se ralentizará una vez que las fuerzas terrestres encuentren áreas urbanas que rodean la ciudad. Pokrovsk sirve como un importante centro de suministro para las fuerzas ucranianas. "Si es capturada, es probable que extienda las rutas de suministro existentes y complique aún más la situación para las fuerzas ucranianas", concluye el informe. El Ministerio de Defensa del Reino Unido ha estado informando diariamente sobre el progreso de la guerra basado en la inteligencia desde la invasión rusa de Ucrania.

16:20 Vice Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia: Política Nuclear a ser Revisada por "Comportamiento Agresivo" de Aliados OccidentalesFuentes sugieren que el gobierno ruso está avanzando aún más en la revisión previamente anunciada de su política nuclear. El vice ministro de Asuntos Exteriores Sergei Ryabkov le dijo a la agencia de noticias estatal TASS que el proceso está en marcha y hay una clara intención de hacer modificaciones. Esta decisión está relacionada con "el comportamiento agresivo" de sus oponentes occidentales en relación con el conflicto de Ucrania, dijo Ryabkov. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, mencionó en una entrevista que el Oeste "está sobrepasando sus límites" y Rusia tomará medidas para proteger sus intereses. Estados Unidos y sus aliados etiquetan este movimiento como un acto de agresión por parte de Rusia, mientras apoyan a Ucrania en sus esfuerzos de defensa. La política nuclear actual de Rusia permite el uso de armas nucleares si la soberanía o la integridad territorial de Rusia está amenazada.

15:54 Muertos y heridos en Kharkiv después del ataque rusoEl recuento de muertos en Kharkiv ha llegado a 41 después de un ataque aéreo ruso. Cinco niños están entre los heridos, según informó la agencia de noticias del estado ucraniano Ukrinform, citando la administración militar regional. Las fuerzas militares rusas habrían atacado Kharkiv con misiles, lo que resultó en alrededor de diez explosiones. Varios edificios civiles, incluyendo un centro comercial, han sido afectados.

15:21 Zelenskyy insta a Occidente a respaldar ataques más profundos en territorio rusoEl presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ha reiterado su solicitud de apoyo occidental para utilizar armas del Oeste para ataques más profundos en territorio ruso después de los recientes ataques aéreos rusos. En una publicación en Telegram, explica que se necesita más apoyo para defender y proteger completamente las ciudades ucranianas. Esto incluye la autorización para ataques de largo alcance en sitios de lanzamiento de cohetes rusos, la destrucción de la logística militar rusa y lanzamientos conjuntos de cohetes y drones. Zelenskyy destaca que Rusia desplegó 160 misiles, 780 bombas guiadas o aéreas y 400 drones de combate contra Ucrania solo en la última semana.

15:03 Fuerza Aérea Ucraniana Derriba Ocho de Once Drones ShahedLa fuerza aérea ucraniana afirma haber derribado 24 drones rusos. Las fuerzas rusas lanzaron un misil balístico del tipo Iskander-M desde la región de Kursk y 11 drones Shahed-131/136 desde Crimea hacia objetivos ucranianos. Según la fuerza aérea ucraniana, ocho de los drones fueron derribados con éxito. Los objetivos principales eran las regiones ucranianas de Mykolaiv y Sumy.

14:45 Kharkiv Sufre otro Ataque Aéreo Ruso, Dejando 28 HeridosDespués de los ataques de las fuerzas aéreas rusas, la ciudad de Kharkiv en el noreste de Ucrania ha sufrido más daños. Según las autoridades locales, un ataque con cohetes ha dejado a 28 personas heridas. El niño de seis años está entre los afectados, según informó el alcalde de Kharkiv, Ihor Terechow. El gobernador de la óblast de Kharkiv, Oleh Sinehubov, también confirmó el incidente. Después de recientes ataques, Kharkiv ha visto numerosos heridos.

14:29 Países de la UE Importan más Gas de Rusia que de EE. UU.Por primera vez en casi dos años, los países de la UE importaron más gas de Rusia que de EE. UU. en un trimestre. Los datos del centro de estudios con sede en Bruselas, Bruegel, revelan que los países de la UE importaron aproximadamente 12,7 mil millones de metros cúbicos de Rusia y 12,3 mil millones de EE. UU. entre abril y junio. Aunque las entregas rusas han disminuido ligeramente en comparación con el primer trimestre de 2024, las importaciones estadounidenses han disminuido drásticamente. The World cubre este desarrollo. Noruega sigue siendo el mayor proveedor de gas a la UE, con 23,9 mil millones de metros cúbicos en el segundo trimestre. Antes de su invasión de Ucrania en 2022, Rusia ocupaba este puesto, pero muchos países de la UE redujeron sus importaciones del país después. Alemania ya no importa ningún gas de Rusia, según datos de la Oficina Estadística Alemana. Rusia ahora ocupa el segundo lugar en la lista de proveedores, apenas superando a EE. UU. Los países destino no se especifican en los datos.

13:36 Moscú Ve a EE. UU. como un Combatiente en el ConflictoEstados Unidos ha asumido un papel de combatiente en el conflicto debido a sus entregas de armas a Ucrania, según dijo el representante del Kremlin, Dmitry Peskov, en la televisión rusa. Como resultado, las relaciones entre Moscú y Washington han alcanzado un nivel de deterioro no visto en décadas. A pesar de su declaración, Peskov afirma que Rusia no tiene preferencia por las elecciones presidenciales de EE. UU. entre Donald Trump y la candidata demócrata Kamala Harris. Ucrania recibe ayuda militar de numerosos países occidentales, pero la ayuda no ha logrado cambiar significativamente el resultado de la guerra a su favor. Todos los intentos rusos de alto el fuego finalmente han terminado en la rendición de Ucrania.

13:19 Este de Ucrania: Dos Pueblos Tomados por las Fuerzas RusasLas tropas rusas habrían tomado el control de dos pueblos en el este de Ucrania, según el Ministerio de Defensa ruso. Los medios de noticias estatales rusos informan que Ptytsche y Vuhledar están bajo control ruso, citando al ministerio. No es posible confirmar estos informes en el campo de batalla. Las tropas rusas han estado avanzando en el sector este durante algún tiempo, anunciando regularmente avances territoriales.

12:48 Ucrania: Tropas Rusas Asaltan Convoy de GranosSoldados rusos habrían atacado un convoy de granos en ruta desde Sumy a Kharkiv como parte de su asalto a la región, según fuentes ucranianas. El conductor de un camión murió, mientras que otro camión se incendió y otros 20 resultaron dañados. Inicialmente, la fuerza aérea ucraniana sugirió que se habían atacado instalaciones en el sector agrícola.

12:15 La región de Tver mantiene el suministro de energía y gas a pesar de los ataques ucranianosEl gobernador de Tver, Igor Rudenya, afirma que el suministro de energía y gas de la región se mantiene ininterrumpido a pesar de los ataques ucranianos con drones. Se han producido daños en la óblast de Tver, situada noroeste de Moscú, pero la infraestructura no ha sufrido daños graves.

11:50 El turismo de guerra aumenta en Ucrania

En medio del conflicto, ahora se ofrecen tours guiados por campos de batalla en Ucrania. Antes de la guerra, Dmytro Nikiforov trabajaba como abogado, pero ahora organiza tours en Kyiv y sus alrededores, incluyendo Bucha e Irpin. A pesar de los riesgos asociados con la guerra en curso, estos tours están impulsados por la emoción de la aventura y el deseo de una exposición de primera mano a las duras realidades del conflicto.

11:22 Zelensky: Rusia lanza más de 1.100 bombas guiadas en Ucrania en una semanaVolodymyr Zelenskyy, el presidente ucraniano, justificó la respuesta de los ucranianos al terror ruso con todos los medios necesarios para impedirlos. En la última semana, Rusia ha lanzado más de 160 misiles, aproximadamente 780 bombas guiadas y aproximadamente 400 vehículos aéreos no tripulados en Ucrania.

11:04 Región de Sumy: una persona muerta y cuatro heridas

Una persona murió y otras cuatro resultaron heridas debido al bombardeo de artillería rusa en la región de Sumy en el este de Ucrania, según informes ucranianos. Las fuerzas rusas realizaron 18 ataques en áreas fronterizas y asentamientos en la región de Sumy durante la noche y por la mañana, lo que resultó en 47 explosiones.

10:28 Desafíos en el frente este para las fuerzas ucranianas

El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, reconoció la situación compleja en el frente este. Él aseguró que se están tomando decisiones inmediatas para abordar el conflicto en curso en la dirección del ataque del enemigo. Pasó esta semana cerca de la ciudad de Pokrovsk, donde se libran intensos combates. Syrskyi no especificó el lugar exacto del ataque ruso, pero tanto él como el presidente Volodymyr Zelenskyy afirmaron que las fuerzas rusas estaban targeting la estratégicamente importante ciudad de Pokrovsk en la óblast de Donetsk.

09:59 ISW: Las fuerzas rusas luchan con la falta de personal y equipoSegún el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), las tropas rusas no tienen suficiente personal y equipo para operar a plena capacidad en Ucrania. Se cree que esto se debe a las políticas ineficientes del gobierno ruso. El ISW se refiere a un informe de un soldado ruso movilizado y un bloguero militar que afirma que el gobierno ruso no ha establecido un sistema de movilización efectivo para reemplazar el personal perdido y aumentar las reservas.

09:21 Estado Mayor Ucraniano Revela las Pérdidas de las Tropas RusasEl Estado Mayor Ucraniano ha publicado nuevas estadísticas de pérdidas de las tropas rusas en Ucrania. Según su informe, Rusia ha sufrido aproximadamente 616,300 bajas de soldados desde el 24 de febrero de 2022, con una pérdida diaria promedio de 1,340. El informe de Kyiv también indica que se han destruido diez tanques, 22 sistemas de artillería y 36 drones desde el inicio de la gran operación de asalto. Desde el inicio del ataque, Rusia ha perdido, según la cuenta de Ucrania, 8,592 tanques, 17,636 sistemas de artillería, 368 aviones, 328 helicópteros, 14,507 drones, 28 barcos y un submarino. Las estimaciones occidentales sugieren cifras más bajas, pero es probable que sean subestimaciones.

09:00 Rusia: 158 drones ucranianos derribados

Los sistemas de defensa aérea rusa han derribado un total de 158 drones ucranianos, según el Ministerio de Defensa de Rusia en Moscú (ver entradas 07:03 y 03:45). La fuerza aérea ucraniana lanzó un ataque con drones a gran escala, principalmente en la región de Moscú y Tver, que limita al norte con ella.

08:32 Rumores: los rusos hacen avances en la región de Donetsk

Las fuerzas rusas están haciendo progresos en la región oriental ucraniana de Donetsk, según expertos del grupo Backroom Buzz, que tienen vínculos con el ejército ucraniano. Los rusos han capturado Paraskowijiwka en la región de Donetsk y han entrado en tres asentamientos más: Kostyantynivka, Grodivka y Halytsynivka.

08:01 El alcalde habla: incendio en la refinería de petróleo de Moscú después del ataque

Se ha producido un incendio en la refinería de petróleo de Moscú, según el alcalde de la capital rusa, Sergei Sobyanin. Esto sucedió después de un ataque con drones ucranianos. En este momento, no hay más detalles disponibles.

07:28 Ciudades fantasmas: la región fronteriza ucraniana se vuelve más vacía

En casi todas las partes de la región fronteriza entre Rusia y Ucrania, la guerra ha hecho sentir su presencia en los últimos años. Si bien el ejército ucraniano puede avanzar con éxito justo detrás de la frontera rusa, ya no hay virtually ningún pueblo habitado en el lado ucraniano.

07:03 Rusia: se repelen ataques masivos de drones, afirman los informes propios

Rusia afirma haber repelido "ataques masivos" de drones en el oeste de Rusia y un ataque en la capital, Moscú, según sus propios informes. "Nuestras fuerzas están repeliendo un ataque masivo con drones en el territorio de la región de Bryansk", explicó el gobernador de la región fronteriza con Ucrania, Alexander Bogomaz, en Telegram. Se han "identificado y destruido" más de 26 drones (ver entrada 03:45) por el ejército ruso.

06:23 Rusia: Otro ataque con drones a una planta de energíaUna planta de energía en Kaschirskaya, un distrito de la región de Moscú, fue objetivo de drones ucranianos, según informó el jefe del distrito, Mikhail Shuvalov, en Telegram. No hubo heridos. Según Shuvalov, no se destruyó nada y no hubo incendio. Previamente se informaron ataques a la planta de energía de Konakovo en la región de Tver al noroeste de Moscú.

05:40 Ruidos fuertes cerca de la planta de energía de KonakovoSegún informes de varios canales de Telegram rusos, se escucharon ruidos fuertes cerca de la planta de energía de Konakovo en la región de Tver al noroeste de Moscú. La planta de energía es uno de los principales productores de electricidad en Rusia central. Anteriormente, el gobernador de la región informó la destrucción de cinco drones lanzados desde Ucrania. No hubo víctimas. Los servicios de emergencia están en el lugar.

04:54 Ziemiak: Alemania debe prestar más atención a PoloniaEl político de la CDU Paul Ziemiak está instando al gobierno alemán a mostrar más compromiso en fortalecer las relaciones con Polonia. "No es una Alemania poderosa la que hoy hace temer a los polacos, sino una débil", dijo el presidente del Grupo Parlamentario Germano-Polaco al portal web.de. Polonia cree que no está siendo escuchada lo suficiente por Alemania, especialmente en política de defensa. "Alemania ha cometido errores en el pasado y solo ha acordado un mayor apoyo a Ucrania bajo presión de los estados vecinos", dijo.

03:45 Rusia: Más drones abatidosSegún las autoridades rusas, la defensa aérea rusa ha derribado al menos cinco drones sobre el área de Moscú. Se informes de la défaite de 26 drones sobre la región fronteriza de Bryansk en el suroeste de Rusia, más de diez sobre la región de Voronezh, y otros sobre las regiones de Kursk, Lipetsk, Ryazan y Tula. Esto lo anunciaron los gobernadores de las regiones afectadas en Telegram. La información preliminar sugiere que no hubo daños ni heridos.

02:39 Rusia: Ataque de drones a Moscú frustradoSegún el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, la defensa aérea rusa ha eliminado un drone que se dirigía hacia Moscú. La información inicial indica que no hubo heridos ni daños en el ataque con drones.

01:39 Holanda proporcionará 28 vehículos blindados anfibios a KyivLa Holanda entregará 28 vehículos blindados anfibios del tipo Viking Bandvagn S10 a Ucrania. Esto lo anunció el ministro de Defensa de los Países Bajos, Ruben Brekelmans, en la plataforma X. Según Brekelmans, el Cuerpo de Marines de los Países Bajos ha entrenado a soldados ucranianos en el manejo de estos vehículos. El Viking Bandvagn S10, con orugas de goma, pesa unos 11 toneladas y puede transitar por todos tipos de superficies, incluyendo agua. "Ucrania necesita urgentemente nuestra ayuda en la lucha contra el agresor ruso. Nuestro apoyo a Ucrania continúa manteniendo a Rusia a raya", escribió el ministro. No especificó la fecha de entrega.

00:35 Exgeneral estadounidense critica la política de Biden hacia UcraniaEl antiguo general estadounidense Ben Hodges critica la política del Occidente de prohibir a Ucrania atacar Rusia. El Occidente no tiene "un objetivo claro", dijo Hodges en el Foro Globsec en Praga, según informó el "Kyiv Independent". La reciente incursión de Kyiv en la región rusa de Kursk aumentó la presión para levantar la prohibición, pero la Casa Blanca no ha cambiado su posición, a pesar de que algunos políticos estadounidenses apoyan las demandas de Kyiv. "Esta terrible política, que en realidad protege mejor los aeropuertos rusos que a los civiles ucranianos, refleja el hecho de que no tenemos un objetivo claro", dijo Hodges. Según el antiguo comandante estadounidense, la administración de Biden está fallando "en su tarea más importante, a saber, qué es lo que queremos lograr".

11:25 Zelensky aboga por la autorización para attaques a RusiaEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está intensificando sus esfuerzos para obtener la aprobación para ataques a Rusia. "Librar el cielo ucraniano de los misiles crucero rusos es una acción crucial para persuadir a Rusia de que pare la guerra y busque un acuerdo de paz justo", dijo en su discurso en video nocturno. "Necesitamos los medios para proteger efectivamente y completamente a Ucrania y a sus ciudadanos. Necesitamos tanto la aprobación de capacidades de largo alcance como misiles y cohetes de largo alcance". Sin proporcionar detalles específicos, indicó que sus delegados habían transmitido todos los detalles necesarios a los aliados de Ucrania. El ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, informó a la cadena de televisión estadounidense CNN que habían demostrado a los socios que los aeropuertos rusos utilizados para atacar ciudades ucranianas están dentro del alcance de las armas de largo alcance.

20:15 Estonia y Letonia celebran 30 años de la salida de las tropas rusasEstonia y Letonia celebraron el 30º aniversario de la salida de las tropas rusas de las dos naciones bálticas con eventos ceremoniales. Más de medio siglo después de la ocupación por el Ejército Rojo soviético, las últimas tropas rusas partieron de los actuales miembros de la UE y la OTAN la noche del 31 de agosto de 1994. En Tallin y Riga, los presidentes Alar Karis (Estonia) y Edgars Rinkēvičs (Letonia) honraron las implicaciones simbólicas, políticas y legales de los acontecimientos que ocurrieron hace tres décadas. Sin la retirada de las tropas, ni la verdadera independencia ni el camino hacia la membresía de la UE y la OTAN en 2004 habrían sido posibles, enfatizaron los dos líderes en reuniones con los participantes en las negociaciones de retirada con Rusia. Hoy, las naciones bálticas se encuentran entre los principales partidarios de Ucrania en su batalla defensiva contra Rusia. Los temores de que podrían ser el próximo objetivo del ejército del Kremlin se han intensificado en la región desde el estallido de la guerra.

19:03 Muere en el campo de batalla el campeón ucraniano de kickboxing Roman HolovatiukEl campeón ucraniano de kickboxing Roman Holovatiuk, de 28 años, falleció en acción en Ucrania. El Comité de Juventud y Deporte del Parlamento de Ucrania confirmó esta información. Holovatiuk es originario de Kamjanez-Podilskyj en el oeste de Ucrania. A los 22 años, ganó una medalla en los Juegos Mundiales en Polonia en 2017, lo que le valió el reconocimiento nacional e internacional. Luego continuó con su exitosa carrera y recibió el título de Maestro de Deportes en kickboxing WAKO. También se convirtió en finalista en los Juegos Mundiales, campeón del mundo, ganador múltiple de la Copa del Mundo y de Europa, y campeón ucraniano múltiple. Después de la invasión rusa en febrero de 2022, se alistó voluntariamente en el ejército.

Puede encontrar desarrollos anteriores aquí.

El Presidente del Consejo expresó su preocupación por los cortes de energía cada vez más frecuentes en Ucrania debido a los ataques rusos a la red energética, instando a tomar medidas inmediatas para mitigar los impactos. Después del accidente del helicóptero en la Universidad Nacional de la Fuerza Aérea Ivan Kozhedub de Kharkiv, el Presidente del Consejo ofreció sus condolencias y apoyo a las familias de las dos tripulaciones afectadas.

Lea también: